Bjorn Van Malderen témoigne sur la mort de sa partenaire Anke (27) décédée dans un accident de la route à Buggenhout.

Bjorn témoigne sur sa partenaire Anke (27), décédée dans un accident de la route à Buggenhout : Nous avions des plans pour l'avenir, et maintenant, il n'y a plus rien.

Nous avions des plans pour l'avenir, et maintenant, il n'y a plus rien. Bjorn Van Malderen ne peut pas croire que sa partenaire Anke (27) n'est plus là. La jeune femme était hier comme accompagnatrice sur le bus, lorsqu'il a heurté un train à Buggenhout. Elle n'avait aucune chance.

Je ne peux pas encore croire, mais j'ai vu leurs corps, donc c'est vrai, témoigne Bjorn auprès de VRT NWS. Bjorn est chauffeur de bus et était lui-même sur la route, lorsque l'on lui a dit qu'il y avait eu un accident avec le bus de l'école où sa partenaire était accompagnatrice. Mon papa travaille également à l'école, ils m'ont appelé pour me dire qu'il y avait eu un accident avec le bus d'Anke.

Il est allé directement à l'emplacement de l'accident à Buggenhout. Je voyais la plaque d'immatriculation de la voiture et je savais qu'elle était dans le bus. Le reste est arrivé plus tard... Il y avait seulement une femme dans le bus.

Nous sommes tombés sur un agent. Lorsque j'ai dit que ma partenaire était dans le bus, il a tout libéré immédiatement. Il a immédiatement compris que c'était grave. Très grave.

Tu ne sais pas si elle est morte, mais tu sais que c'est grave. J'ai vu le bus, il n'y a pas moyen de s'en sortir vivant. C'est certainement pas possible à l'endroit où elle était assise. Il n'y avait plus de bus, a-t-il ajouté, bouleversé.

En fait, Anke travaillait comme infirmière à l'hôpital de Lebbeke, mais elle faisait également des remplacements comme accompagnatrice sur le bus scolaire. Elle faisait des remplacements occasionnels pour l'école. Normalement, elle n'est pas souvent dans le même bus, car cela dépend des gens qui sont malades. Il y avait donc une grande chance que quelqu'un d'autre ait été dans le bus, a-t-il ajouté, soupirant.

Ils formaient un couple depuis 7 ans et avaient des plans pour leur avenir. Nous avions des plans pour l'avenir, et maintenant, il n'y a plus rien. Elle travaillait dur, et moi aussi. Nous n'avions plus rien à nous faire.

Je ne peux pas encore croire, mais j'ai vu leurs corps, donc c'est vrai. Et ce n'est pas facile, car la famille n'a pas les moyens. C'est pourquoi le frère de Björn a lancé une campagne de financement participatif. Elle était toujours prête à aider les autres, mais malheureusement, elle n'avait pas les moyens financiers.

Par conséquent, il n'y avait pas de fonds pour couvrir les coûts élevés de la cérémonie funéraire. Nous voulons lui donner un départ digne et chaleureux, car elle le mérite énormément. La collecte de fonds a déjà atteint plus de 10 000 euros. Si tu vois combien de gens réagissent, tu sais combien elle est aimée.

Björn espère qu'il obtiendra un jour des réponses, mais il a peur. Je vais-t-il jamais obtenir une réponse ? Celui qui le sait est mort lui aussi, et les autres sont des images de caméras. J'espère que l'un de ces gens pourra me dire quelque chose





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