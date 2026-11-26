L'Union belge des Transporteurs intervient durant le Black Friday pour défendre les droits et la sécurité des livreurs, dénonçant les heures non payées et le manque de reconnaissance.

Alors que les commerçants et les plateformes en ligne entament leur période de ventes la plus intensive de l'année avec le Black Friday, l'Union belge des Transporteurs décide de porter un regard critique sur la réalité des travailleurs de la logistique. Cette organisation syndicale et professionnelle utilise cette journée médiatique pour mettre en lumière les conditions de travail difficiles et les injustices subies par ceux qui assurent la livraison des commandes aux consommateurs.

Une action de soutien sur le terrain

L'initiative prend forme concrètement en province de Liège, précisément sur le site de DHL situé à proximité de l'aéroport de Bierset. L'objectif de cette intervention n'est pas de perturber les opérations ou de bloquer l'accès aux entrepôts, mais plutôt d'offrir un soutien moral et physique à une force de travail souvent invisible. Les représentants syndicaux distribuent des informations détaillées sur les droits légaux des employés, accompagnées de collations et de boissons pour leur offrir une pause bien méritée dans ce contexte de forte pression.

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Des actions similaires sont déployées simultanément dans d'autres régions du pays, démontrant une mobilisation nationale coordonnée. Devant les dépôts de DPD à Vilvoorde et à Courcelles, ainsi qu'aux dépôts de PostNL en Flandre, les mêmes messages de solidarité sont relayés. Cette présence physique vise à rappeler que derrière chaque emballage livré se trouve un individu, souvent père ou mère de famille, qui fait face à des exigences de productivité extrêmes.

Dénonciation des abus de paiement et de temps

Le syndicat attire l'attention sur un problème structurel majeur : la non-rémunération des heures supplémentaires et des tâches annexes. Les travailleurs sont fréquemment contraints d'effectuer un volume horaire considérable qui ne figure pas sur leurs fiches de paie. Au-delà de la simple conduite et de l'apport de marchandise, les livreurs investissent du temps dans le chargement et le déchargement des colis, des activités chronophages qui restent trop souvent non comptabilisées financièrement.

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Cette pratique crée un déséquilibre financier préjudiciable pour les employés, qui supportent la charge lourde du travail sans en recevoir la contrepartie monétaire attendue. L'Union belge des Transporteurs souligne que la satisfaction des consommateurs lors des promotions ne doit pas se faire au détriment des conditions de vie des salariés qui rendent ces achats possibles.

Équilibre entre satisfaction client et droits des travailleurs

Il est indéniable que le Black Friday procure des économies aux acheteurs, générant une satisfaction générale dans la population. Cependant, ce gain économique pour les consommateurs masque les sacrifices réalisés par les travailleurs de la chaîne logistique. Les employés, femmes et hommes confondus, endurent une intensification des cadences et des charges de travail qui pèsent lourdement sur leur bien-être quotidien et leur sécurité professionnelle.

Le message central transmis par le syndicat est clair : ils restent derrière tous les travailleurs, exigeant le respect intégral de leurs droits et une rémunération équitable pour chaque heure passée sur le lieu de travail. Cette mobilisation cherche à instaurer une prise de conscience collective sur la valeur réelle de la main-d'œuvre logistique qui soutient l'économie de consommation moderne.