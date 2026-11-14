Blackout aérien USA : 12.000 vols annulés suite à une erreur de fibre optique

Le contrôle aérien américain paralysé par une erreur de fibre optique a provoqué le plus grand chaos aérien depuis le 11 septembre. 12.000 vols ont été annulés vendredi aux États-Unis.

Le ciel américain a été immobilisé vendredi après-midi lors d'un événement historique pour l'aviation civile, marquant la première suspension généralisée des décollages aux États-Unis depuis les attentats du 11 septembre 2001. L' Federal Aviation Administration a ordonné l'arrêt total du trafic pendant plus de quatre heures, déclenchant une perturbation massive qui a affecté des centaines de milliers de passagers dans les aéroports du pays.

Un chiffre record de vols annulés et paralysie logistique

Le bilan de cette interruption inédite est catastrophique pour l'industrie du transport aérien, avec 12.000 vols initialement prévus pour vendredi qui ont été purement et simplement annulés. La crise n'a pas cessé avec la reprise du trafic, puisque le site de suivi FlightAware a recensé plus de 6.400 annulations supplémentaires samedi soir sur les 41.000 vols planifiés pour la journée.

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Le lendemain matin, le chaos persiste, avec déjà plus de 1.000 autres vols supprimés pour dimanche, créant une accumulation de retardements qui perturbe l'ensemble du réseau de transport aérien national. Les aéroports sont devenus des lieux de souffrance, caractérisés par des files d'attente interminables devant les guichets et l'apparition de campings improvisés dans les halls d'embarquement.

Origine technique : la faute à un remplacement de câbles

L'administration Trump a formellement imputé cette catastrophe technique à une erreur humaine survenue lors du remplacement d'anciennes lignes de communications en fil de cuivre par de la fibre optique. Ce changement d'infrastructure, censé moderniser le réseau, a provoqué des dysfonctionnements critiques dans les communications avec les avions au sol et en vol.

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Bryan Bedford, le patron de l'Federal Aviation Administration, a précisé que cette mauvaise manipulation des infrastructures liées au contrôle aérien avait directement causé la perte de visibilité et de contact avec les appareils. Cette révélation technique met en lumière les risques inhérents aux mises à jour complexes des systèmes de sécurité aérienne nationaux.

Contexte politique et critiques du ministère des Transports

Hasard du calendrier, cet incident majeur survient à la veille d'une demande de la Maison Blanche adressée aux parlementaires pour l'approbation d'une enveloppe supplémentaire de 30,1 milliards de dollars. Cette somme est destinée à moderniser l'ensemble du système de contrôle aérien américain, une initiative qui avait déjà été prise en 2023 à cause d'une panne informatique similaire.

Le ministre des Transports, qui dénonce depuis longtemps la vétusté des installations du contrôle aérien américain, a pointé du doigt l'entreprise responsable de la réalisation de ces travaux de fibre optique. Une demande budgétaire dénoncée par nombre d'élus démocrates, qui soulignent que Donald Trump aurait dû agir plus tôt pour sécuriser le système.

Ces critiques rappellent que le président dispose depuis près de deux ans, et jusqu'à la fin de l'année, d'une majorité parlementaire pour faire voter ces réformes. Des pénuries chroniques de contrôleurs aériens aux dysfonctionnements répétés des communications, de graves défaillances dans le système aérien sont devenues monnaie courante sous l'autorité de Sean Duffy.

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Témoignages de passagers et impact quotidien

Sur le tarmac de l'aéroport LaGuardia de New York, des centaines de passagers sont restés bloqués pendant des heures. Pat Curlett, employé chez Ford en visite à New York et devant se rendre à Detroit, a raconté être resté sur l'avion pendant près de trois heures sans pouvoir rejoindre une porte d'embarquement libre.

La situation a conduit certains voyageurs à camper dans les terminaux dès 18H00, tandis que d'autres, comme une passagère transférée sur un vol du lendemain, ont vu leur trajet se transformer en parcours du combattant. Ces témoignages illustrent l'impact humain direct de la négligence infrastructurelle sur la vie quotidienne des citoyens et des professionnels.