Blade Runner 2099 transpose la dystopie de Ridley Scott en huit épisodes, portés par Michelle Yeoh et Hunter Schafer, mais peine à tenir son intrigue sur la durée.

La série Blade Runner 2099 se déroule cinquante ans après les événements du film original, dans un monde où les replicants ont pris le pouvoir et où les humains forment la classe inférieure. Selon le filmjournaliste Robin Broos, auteur du livre Do you speak Disney et présentateur de l'émission The original soundtrack sur Klara, la série réussit son ambiance mais peine à dérouler son intrigue sur ses huit épisodes.

Hunter Schafer, révélée dans la série Euphoria, incarne Cora, une humaine infiltrée dans la police parmi les replicants. Son partenaire, Olwen, est interprétée par Michelle Yeoh, connue pour Everything everywhere all at once et Wicked, et joue un blade runner expérimenté qui n'a plus que quelques jours à vivre.

Also read Ridley Road : une minisérie sur les néonazis à Londres dans les années 60

Une recette familière portée par la mise en scène

La série reprend les codes visuels et narratifs de la saga originelle, sans en perdre l'identité. Blade Runner 2099 réunit des voitures de police volantes, le test de Voight-Kampff qui doit distinguer l'humain de la machine, et de petites figurines en origami.

Le récit quitte Los Angeles pour l'Alaska, le Mexique et même l'espace extérieur. Robin Broos regrette que la série s'éloigne du quotidien de ce monde renversé, car il aurait préféré voir comment les humains survivent lorsque les machines dirigent la société.

Advertisement

Le rythme demande de la patience. Cora et Olwen poursuivent chacune quelque chose ou quelqu'un, entourées de plusieurs intrigues secondaires, ce qui rend parfois difficile de savoir qui cherche quoi et pourquoi.

Deux actrices au centre d'un duo classique

Michelle Yeoh et Hunter Schafer forment le cœur émotionnel de la série, selon Robin Broos. Le duo suit un schéma policier bien connu : deux partenaires qui se méfient l'un de l'autre puis se rapprochent progressivement.

Cora dissimule qu'elle est humaine, tandis qu'Olwen tente de garder sa dignité alors que sa fin approche. Robin Broos note que Michelle Yeoh, venue du cinéma d'action hongkongais et âgée de 64 ans, distribue encore des coups percutants dans son rôle.

Hunter Schafer parvient, selon le critique, à exprimer beaucoup d'émotions avec très peu de mots. Pour Robin Broos, ces deux actrices compensent les personnages secondaires, souvent plats, qui entourent le duo.

Une bande-son qui rappelle Vangelis

La partition d'Atticus Ross se rapproche davantage de Vangelis que la musique de Hans Zimmer et Benjamin Wallfisch pour Blade Runner 2049. La série s'inscrit ainsi plus clairement dans la lignée musicale du film de 1982.

Advertisement

Visuellement, la série combine les néons et la pluie éternelle de Ridley Scott avec les tempêtes de poussière orange de Denis Villeneuve. On y voit des gratte-ciel d'entreprises, des complexes en béton envahis par la nature et des bidonvilles colorés et exigus.

Atticus Ross, qui avait déjà composé pour la série Shōgun, ose des mélodies plus marquées et sait laisser le silence parler. Robin Broos ne retrouve toutefois pas de thème aussi mémorable que Rachel's song ou le Love theme du film original.

Une recommandation pour les soirées d'automne

Robin Broos recommande la série aux amateurs de dystopie, surtout pendant les soirées pluvieuses de novembre. Il juge que le programme tient son atmosphère, sans parvenir à remplir huit épisodes avec la seule ambiance.

Le critique estime que les spectateurs qui acceptent de se laisser immerger dans ce monde, sans comparer chaque scène au film de Ridley Scott, y trouveront un divertissement solide. Ceux qui attendent une intrigue limpide risquent en revanche d'être déçus.