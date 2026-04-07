Blaton : Un camping pointé du doigt pour insalubrité et conditions de vie déplorables

Une lanceuse d'alerte dénonce les conditions de vie déplorables d'un camping à Blaton, évoquant insalubrité et problèmes d'hygiène. Le propriétaire conteste ces accusations, affirmant avoir agi de manière humanitaire et annonce une plainte. Les autorités locales adoptent une approche prudente.

Au bout de la rue des Sapins, à Blaton , l'aspect du camping ne correspond pas à l'image habituelle que l'on pourrait avoir. Liliane, qui a alerté les autorités via le bouton orange Alerte z-nous, décrit une réalité bien différente : « C’est hors norme : insalubre, avec des poubelles, des caravanes abandonnées, des rats, des souris, et des fils électriques apparents. » Son témoignage découle d'une situation personnelle.

Un proche, se trouvant sans logement à l'approche de l'hiver, a été forcé de quitter un premier camping, fermé pour rénovation. Il s'est alors dirigé vers un autre terrain, celui des Genêts, à Blaton. Cependant, la situation s'est rapidement détériorée. « Il n’y avait pas d’électricité fiable, pas de frigo, de l’eau qui coulait par le toit… et même des remontées d’urine dans la pièce principale », énumère-t-elle. Pour un loyer de 350 euros par mois, le lieu ressemblerait davantage, selon elle, à « une déchetterie qu'à un camping ». Au fil des semaines, les relations entre la plaignante et le propriétaire se sont tendues. « Quand j’ai signalé les problèmes, il m’a interdit l’accès et m’a insultée », affirme Liliane. Elle relate également des démarches entreprises auprès de la commune, des services de l’environnement et de l’urbanisme, sans résultat concret à ce jour. Une intervention auprès de la Région wallonne serait maintenant envisagée. Bien que son proche ait été récemment relogé dans un logement social, elle s'inquiète : « Le camping continue de fonctionner dans les mêmes conditions. »\Face à ces accusations, Antonio, le propriétaire du camping, offre une version différente des faits. Selon lui, il s'agit avant tout d'un geste humanitaire mal interprété. Il réfute fermement les accusations et annonce son intention de porter plainte. « Cet homme occupait initialement une tente dans le camping voisin. Lorsque ce dernier a fermé pour l’hiver, j’ai souhaité l'aider à ne pas se retrouver à la rue. Je lui ai proposé une caravane temporaire. Je lui avais accordé trois mois, car ce camping n’est pas conçu pour les domiciliations. » En ce qui concerne les problèmes d'électricité, il évoque une utilisation inadéquate des installations : « La caravane est équipée d’un système de 10 ampères, ce qui est suffisant pour un usage normal. Cependant, il avait branché une chaufferette et plusieurs appareils énergivores, ce qui a provoqué une coupure de courant. » Antonio affirme que la police est intervenue à plusieurs reprises, notamment pour ces problèmes techniques. Il souligne également les conditions d'hygiène difficiles à gérer : « L’état de la caravane s’est fortement dégradé après son arrivée, elle n'avait aucun problème auparavant. L'odeur était telle que même les policiers en ont été incommodés. » Face aux reproches de manque d'assistance, il se défend : « On m’accuse de ne pas m’en être occupé, mais je ne suis pas infirmier. Malgré tout, je l’ai aidé à constituer un dossier auprès du CPAS, ce qui lui a permis d’obtenir un logement social. J'ai ouvert mon activité il y a 36 ans et c'est la première fois que je rencontre une personne d'une telle mauvaise foi. Aujourd'hui, la caravane est dans un état tel qu'elle doit être envoyée à la casse. »\Le propriétaire dénonce également des tensions personnelles avec la plaignante : « Je reçois régulièrement des messages insultants. Elle a même essayé de s’introduire dans ma propriété et publie des photos sur les réseaux sociaux, ce qui me cause préjudice. » Finalement, il relativise l'état général du terrain : « Une partie a été endommagée par des sangliers, et les conditions météorologiques ont été particulièrement mauvaises cet hiver. Mais le camping est contrôlé chaque année par les instances touristiques. » Il conclut : « On me traite d’escroc, alors que j’ai simplement voulu dépanner quelqu’un. » Du côté des autorités locales, la réaction est mesurée. Le bourgmestre de Bernissart, Roger Vanderstaeten, précise : « Je n’ai pas reçu de plainte particulière, j’ai contacté le service environnement, mais il faut bien comprendre que ce n’est pas un camping public. Une seule personne y est domiciliée, je suppose que c’est le propriétaire. J’ai sollicité la police. » La police confirme les dires du bourgmestre, sans signaler d'urgence : « Il n’y a rien de grave. Une personne s’est plainte en janvier 2026 d’un problème électrique, notamment concernant l’ampérage, mais le plaignant branchait ‘trop’ sur le réseau. Par ailleurs, nous n’avons pas eu d’autres plaintes. Sur place, nous n'avons pas constaté d'insalubrité. Une fois, cette même personne s'est plaint de tapage nocturne, mais l’enquête a démontré que cela n’était pas avéré.





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