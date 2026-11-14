BLG remporte les Worlds League of Legends 2024 à New York

Bilibili Gaming bat Gen.G 3-1 aux Worlds, offrant la couronne à la Chine après cinq ans d'attente face à la domination sud-coréenne.

Bilibili Gaming (BLG), représentant de la Chine, a décroché le titre prestigieux des mondiaux League of Legends 2024 en s'imposant face à l'équipe sud-coréenne Generation Gaming ( Gen.G). La finale, qui s'est tenue à New York, a vu les champions asiatiques l'emporter avec un score définitif de 3 à 1, marquant une étape historique pour l'industrie du jeu vidéo en Asie. Cette victoire consacre le retour en force de la scène chinoise sur la compétition internationale après une période de domination étrangère.

Déroulement tactique de la finale de New York

La structure du match final suivait un format en " best of 5 ", exigeant des deux équipes qu'elles remportent trois manches pour soulever le trophée mondial. Gen.G a ouvert le bal avec une victoire solide lors de la première rencontre, laissant croire à une extension possible de la série. Cependant, Bilibili Gaming a su réagir avec une précision chirurgicale pour remporter les trois épisodes suivants, scellant ainsi son destin de champion.

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Le deuxième match de la série a été particulièrement intense, s'étalant sur une durée record de 53 minutes, ce qui en a fait l'affrontement le plus long de toute l'histoire de ces mondiaux. Cette longue partie a mis en lumière la profondeur stratégique de Bilibili Gaming, capable de maintenir une concentration et une exécution parfaites sur des durées exceptionnellement longues pour un jeu d'arène de bataille en ligne (MOBA).

Fin de la dynastie sud-coréenne et lever de bouclier chinois

Cette victoire de Bilibili Gaming signifie que la Chine récupère le titre des mondiaux League of Legends pour la première fois depuis cinq ans. Les trois éditions précédentes avaient été remportées par T1, l'équipe légendaire basée en Corée du Sud, qui incarnait alors l'impérialisme sportif du pays dans ce domaine. Bilibili Gaming avait d'ailleurs atteint la finale en 2024 pour devenir la dauphine, et cette année, ils ont transformé cette déception en couronnement absolu.

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Generation Gaming, bien que brillant, n'a pas pu briser la muraille défensive des joueurs chinois après la première manche. Le succès de BLG démontre une évolution majeure dans la méta compétitive actuelle, où la précision et la capacité d'adaptation des équipes chinoises rivalisent désormais, et surpassent souvent, la réputation technique historique de la scène coréenne.

Mécanique du jeu et impact commercial immédiat

League of Legends reste un pilier central de l'industrie du jeu vidéo mondial, avec une mécanique de jeu simple en apparence mais infiniment complexe en pratique. Deux équipes s'affrontent dans l'objectif primordial de détruire le Nexus, ou base ennemie, en contournant une défense serrée. La victoire de Bilibili Gaming valide non seulement le talent individuel des joueurs, mais aussi la solidité de l'écosystème professionnel chinois qui les soutient.

L'impact de cet événement dépasse le cadre purement compétitif. En remportant le titre à New York, devant un public international, les acteurs du e-sport chinois renforcent leur influence culturelle et commerciale. Cette victoire peut également attirer de nouveaux sponsors et investisseurs vers la région, confirmant la viabilité économique des ligues et des équipes basées en Asie sur la scène mondiale.

Préparatifs pour la saison compétitive à venir

Avec le titre en poche, l'attention des commentateurs et des fans se tournera maintenant vers la préparation des prochaines compétitions régionales et internationales. Bilibili Gaming devra défendre son titre contre les nouvelles générations de joueurs qui chercheront à s'inspirer de leur stratégie ou à la contrecarrer. La presse spécialisée analysera désormais en détail les compositions d'équipe et les tactiques utilisées lors de cette finale historique.

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Gen.G devra également revoir sa stratégie pour les saisons futures, afin de ne plus être la victime désignée des équipes montantes. Pour les supporters, cette victoire est une raison de célébrer, mais aussi d'anticiper les prochains cycles de patchs qui modifieront l'équilibre du jeu. La scène mondiale de League of Legends entre ainsi dans une nouvelle ère, plus ouverte et plus compétitive, avec la Chine au centre du spectacle.