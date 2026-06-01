BNP Paribas Fortis mise sur l'IA pour réduire ses effectifs de 1 000 personnes

La banque belge BNP Paribas Fortis prévoit de supprimer l'équivalent de 1 000 postes d'ici 2028 grâce à l'intelligence artificielle et à la numérisation, tout en visant une croissance des revenus de 9 % par an et une rentabilité accrue.

BNP Paribas Fortis, la banque belge filiale du groupe français, a dévoilé lundi son nouveau plan stratégique visant à renforcer sa position de leader sur le marché belge.

L'élément central de cette stratégie est un recours massif à l'intelligence artificielle (IA) et à la numérisation des services pour réduire ses effectifs de 1 000 personnes d'ici 2028, soit environ 10 % de ses employés actuels. Le CEO Michael Anseeuw a expliqué que l'IA permettra d'automatiser des tâches comme l'identification des clients, obligation légale qui nécessiterait 290 recrutements sans cette technologie.

La banque prévoit également d'étendre l'usage de son chatbot, récemment lancé, pour gérer jusqu'à 7 millions d'appels annuels d'ici 2028, évitant ainsi le remplacement de 180 postes en centre d'appels. Parallèlement, BNP Paribas Fortis entend poursuivre sa croissance en ciblant une augmentation de 100 000 clients par an, avec un accent sur le rajeunissement de sa clientèle.

La banque mise sur le capital humain en continuant à recruter entre 300 et 400 personnes chaque année, tout en renforçant la formation et la diversité. La sous-traitance sera également accentuée, comme en témoigne le transfert de 580 collaborateurs du service client vers Accenture Belgique en début d'année. Bien que cette décision ait été critiquée par les syndicats, Michael Anseeuw assure vouloir maintenir le dialogue social et écarte toute coupe drastique dans les effectifs à moyen terme.

Sur le plan financier, la banque vise une croissance annuelle moyenne des revenus de 9 % et une rentabilité des fonds propres normatifs (RoNE) de 22 % en 2028 et 25 % d'ici 2030. Actuellement, BNP Paribas Fortis compte 3 millions de clients numériques actifs et vend 40 % de ses produits bancaires et d'assurance en ligne.

La stratégie s'inscrit dans une tendance plus large du secteur bancaire à intégrer l'IA pour améliorer l'efficacité opérationnelle et l'expérience client, tout en gérant les défis sociaux et organisationnels qui en découlent. La banque belge espère ainsi conjuguer innovation technologique et performance économique pour rester compétitive dans un environnement en pleine mutation





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BNP Paribas Fortis Intelligence Artificielle Réduction D'effectifs Numérisation Banque

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'C’est le moment' : la championne de skeleton Kim Meylemans prend sa retraite à 30 ansClap de fin pour Kim Meylemans. La Belge, âgée de 30 ans, a officialisé sa retraite sur Instagram, en publiant un message...

Read more »

Paris se prépare à accueillir les supporters pour la finale de la Ligue des ChampionsLa ville de Paris mobilise 8 000 policiers et barricade les magasins pour la venue des fans, dont dix membres du fan club belge du PSG qui se rendront à Budapest. Parallèlement, la Belgique est frappée par d'importants orages, des grêlons et des inondations qui déclenchent une alerte jaune dans la plupart des provinces, perturbant aéroports et transports.

Read more »

Près de 250 personnes réunies à Namur pour défendre les droits des communautés LGBTQIA+C'est dans une ambiance à la fois festive et militante que les participants ont souhaité rappeler l'importance de la...

Read more »

Russie : recruter depuis les bancs de l’université pour aller sur le front ukrainien'Le grand départ de ta vie', 'une opportunité unique pour réaliser ses ambitions'. Voilà les slogans déployés dans...

Read more »

Le coût prohibitif d'un voyage belge pour la Coupe du Monde 2026Analyse détaillée des dépenses nécessaires à un supporter belge pour assister aux matchs aux États‑Unis, incluant transport, hébergement, restauration et billets, et exploration des solutions collectives pour réduire le budget.

Read more »

Le chercheur qui a récupéré les pages perdues du Teletekst sur des cassettes vidéoAprès la disparition du service Teletekst du VRT il y a dix ans, l'informaticien Wim Dewijngaert a entrepris pendant la pandémie une quête de plus de deux ans pour retrouver les pages jamais archivées. En parcourant la Flandre et en récupérant plus de 2 000 cassettes vidéo, il a extrait les données Teletekst intégrées au signal télévisé, préservant ainsi une partie de l'histoire télévisuelle belge.

Read more »