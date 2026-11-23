Une explosion a détruit le siège gouvernemental du Meta à Villavicencio le 23 novembre 2026. Le président Abelardo de la Espriella dénonce le narcoterrorisme et promet une riposte ferme.

Une explosion d'une puissance considérable a détruit le siège gouvernemental du département du Meta à Villavicencio, en Colombie, le 23 novembre 2026. L'incident a provoqué un chaos immédiat dans le centre-ville, laissant des traces visibles de destruction et de désordre public qui ont été observées par les journalistes sur place.

Chaos et destructions visibles sur place

Les scènes de chaos se sont étendues rapidement après l'explosion, privant le centre-ville de son approvisionnement électrique. Des habitants ont couru dans toutes les directions, créant une atmosphère de panique tandis que les façades des bâtiments étaient endommagées et les vitres brisées. Un immense cratère marque désormais le sol là où l'attaque a eu lieu, témoignant de la violence de l'événement.

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Le président condamne le narcoterrorisme

Le président colombien Abelardo de la Espriella a déclaré sur les réseaux sociaux que le narcoterrorisme est désespéré car il est combattu avec détermination. Il a affirmé que les auteurs cherchent à intimider la population et à forcer l'État à reculer face à leur violence. Selon le chef de l'État de droite dure, la bombe visait spécifiquement le siège gouvernemental de la région du Meta, qui a été entièrement détruit par l'attentat.

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Une attaque insupportable dix ans après la paix

La réaction officielle a été qualifiée d'inacceptable et douloureuse par les autorités. Le président s'est demandé jusqu'où les attaquants voulaient mener le pays dans cette stratégie de peur. Il a souligné que semer la peur est facile, mais que construire et reconstruire sont les tâches des courageux. Cette attaque intervient dix ans après l'accord de paix de 2016 avec la guérilla des Farc, marquant une rupture violente avec cette période de相对稳定.

Présence militaire accrue dans la région

Des soldats de l'armée colombienne montent la garde près de la zone endommagée depuis l'explosion. Cette présence renforcée vise à sécuriser les alentours du siège du gouvernement du département du Meta, situé à Villavicencio. La situation reste tendue alors que les autorités cherchent à identifier les responsables de cet acte de violence ciblant les institutions locales.