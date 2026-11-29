Les frappes aériennes du gouvernement birman sur des marchés et une fête de mariage font une cinquantaine de morts, intensifiant les crises internationales.

Des frappes aériennes menées par l'armée birmane ont provoqué la mort d'une cinquantaine de personnes lors de plusieurs attaques ciblées sur des zones civiles en Birmanie. Ces événements violents se sont produits dans le cadre de l'intensification des combats dans les régions rebelles du pays, marquant un tournant dramatique dans le conflit interne.

Les témoignages rapportés à l'Agence France-Presse par des témoins oculaires révèlent l'étendue tragique de ces bombardements. Une première attaque a visé une zone rurale spécifique où se déroulait une célébration sociale, tandis qu'une autre série de tirs aériens a frappé une infrastructure commerciale fréquentée par les habitants locaux.

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Détails des attaques à Mobye et Mrauk U

Le commandement militaire de Myanmar a dirigé ses forces aériennes sur une maison située dans le village de Mobye, dans la partie orientale du pays. Au moment précis de l'impact, une cérémonie de mariage était en cours au sein de cette demeure. Bien que les troupes gouvernementales exercent un contrôle direct sur le village de Mobye lui-même, les zones avoisinantes et les campagnes environnantes restent sous l'influence de combattants de l'opposition.

Parallèlement, dans l'ouest du territoire national, des frappes distinctes ont touché un marché dans la localité de Mrauk U. Ces deux attaques aériennes ont fait périr vingt-neuf personnes supplémentaires. Cette information a été confirmée par le responsable d'une entreprise funéraire locale, soulignant l'ampleur de la catastrophe humaine dans cette région occidentale.

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Contexte des violences et attaques scolaires

La violence a également touché des institutions éducatives quelques jours auparavant. Jeudi, une attaque aérienne sur une école dans le village d'In Yon a entraîné la mort d'au moins vingt individus. Parmi les victimes figuraient des étudiants, de jeunes moines et des enseignants, témoignage de la militarisation croissante des espaces publics.

Un enseignant a déclaré à l'Agence France-Presse que les bombes sont tombées à l'endroit où les parents se rassemblaient habituellement pour récupérer leurs enfants. Selon le journal The Guardian, un compte Telegram proche du gouvernement affirme que l'armée a agit sur la base d'un renseignement indiquant la présence de membres de la People's Defence Force (PDF) dans les environs.

Réactions internationales et crise politique

Ces événements surviennent moins d'une semaine après que le Tribunal international de la justice a rendu un jugement accusant Myanmar de génocide envers la minorité Rohingya. Ce verdict international s'ajoute à un climat de tension diplomatique déjà extrêmement élevé, affectant la légitimité du régime en place.

Le dirigeant de Myanmar, Min Aung Hlaing, qui a orchestré le coup d'État de 2021 contre le gouvernement d'Aung San Suu Kyi et qui a été nommé président de la république après des élections largement critiquées, a fermement rejeté les critiques. Les médias officiels ont rapporté son engagement à ne pas accepter les aspects qu'il qualifie d'inappropriés de la décision judiciaire internationale.

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Conséquences et perspectives du conflit

Le pays est engagé dans une guerre civile prolongée depuis la prise de pouvoir militaire de 2021. Depuis cette date, des opérations aériennes sont menées quasi quotidiennement sur l'ensemble du territoire, transformant le paysage sécuritaire local.

La minorité Rohingya reste particulièrement vulnérable après le vaste mouvement militaire de 2017 dans la province de Rakhine. À cette période, les forces armées de Myanmar ont systématiquement procédé à des massacres, des viols et la destruction massive des biens de cette communauté. L'escalade actuelle des bombardements sur des marchés et des fêtes familiales illustre la désescalade progressive des protections civiles au profit d'une logique de guerre totale.