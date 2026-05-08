Bonnie Tyler dans le coma artificiel après une opération d'urgence au Portugal

La légendaire chanteuse galloise Bonnie Tyler, connue pour ses tubes des années 80, est dans le coma artificiel après une opération d'urgence au Portugal. Son état s'est aggravé, mais les médecins restent optimistes quant à son rétablissement.

La chanteuse galloise Bonnie Tyler est dans le coma artificiel après une opération d'urgence au Portugal . C'est ce qu'a annoncé un porte-parole de l'artiste de 74 ans dans les médias britanniques.

Connue pour ses tubes des années 80 comme 'Total eclipse of the heart' et 'Holding out for a hero', Bonnie Tyler a été opérée en urgence à Faro, où elle possède une maison. Initialement, son équipe avait annoncé que l'opération s'était bien déroulée et qu'elle était en convalescence.

Cependant, son état s'est aggravé et les médecins ont décidé de la placer dans un coma artificiel pour favoriser sa récupération. Un porte-parole a déclaré à la BBC : 'Nous savons que vous lui souhaitez tous le meilleur et nous vous demandons de respecter sa vie privée pendant cette période difficile. Nous ferons une nouvelle déclaration dès que possible.

' Née en 1951 sous le nom de Gaynor Hopkins, Bonnie Tyler est célèbre pour ses cheveux blonds et sa voix rauque. Elle a connu le succès à la fin des années 70 avec des titres comme 'Lost in France' et 'It's a heartache', avant de devenir une icône des années 80 avec 'Holding out for a hero' et surtout 'Total eclipse of the heart', qui lui a valu une nomination aux Grammy Awards et dépasse désormais 1 milliard de streams sur Spotify.

Cette année, elle a sorti un nouveau single, 'Only love', et devait partir en tournée européenne, avec des concerts prévus en Malte et en Allemagne. En 2023, le roi Charles III l'a nommée membre de l'Ordre de l'Empire britannique pour ses contributions à la musique. Pendant ce temps, Google a lancé une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de choisir les sources d'information prioritaires dans leurs résultats de recherche, afin de ne plus manquer les dernières actualités de VRT NWS





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bonnie Tyler Coma Artificiel Opération D'urgence Musique Portugal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Thierry Neuville ambitieux avant le rallye du Portugal : 'On a une belle carte à jouer'Hyundai attend beaucoup du rallye du Portugal, sixième manche du championnat du monde des rallyes (WRC). L’écurie...

Read more »

Le calvaire administratif et financier d'un chauffeur routier après le décès de son employeurUn chauffeur poids lourd se retrouve dans une impasse juridique et financière totale après le suicide de sa patronne et la faillite de son entreprise, illustrant la complexité des procédures de curatelle.

Read more »

L’inquiétude grandit autour de Bonnie Tyler : après son hospitalisation, la chanteuse placée dans un comaHospitalisée en urgence au Portugal pour une opération intestinale, la chanteuse de 74 ans a été placée dans un coma artificiel afin de faciliter sa récupération.

Read more »

David Attenborough, une légende de la narration documentaireSir David Attenborough, figure emblématique de la BBC, célèbre pour sa voix unique et son talent de narrateur, a marqué des générations avec ses documentaires sur la vie animale. Son approche scientifique, technique et artistique a inspiré des documentaristes comme Tanguy Dumortier, qui salue son influence et son héritage.

Read more »