L'Agence fédérale de la Dette lance une nouvelle émission de bons d'État du 25 novembre au 3 décembre. Découvrez les taux, les échéances et les conseils d'experts pour optimiser votre investissement en Belgique.

L'Agence fédérale de la Dette prépare actuellement le lancement de nouvelles émissions de bons d'État. Cette campagne de souscription, ouverte dès le mercredi 25 novembre et jusqu'au jeudi 3 décembre, concerne les titres qui seront émis le 4 décembre 2026. Pour cette édition, l'organisme propose trois types de bons aux épargnants, une augmentation par rapport aux campagnes précédentes qui en proposaient souvent deux.

Comparaison des rendements par durée

Le bon d'État à 5 ans propose un rendement brut de 3,60%, ce qui correspond à un rendement net de 2,52% pour l'épargnant. Ce taux se compare aux résultats de la dernière campagne menée en septembre, qui avait permis à l'Agence fédérale de la Dette de collecter un peu plus de 1,255 milliard d'euros. À cette époque, les offres comprenaient un bon à 1 an avec un rendement net de 1,925% (2,75% brut) et un bon à 10 ans avec un rendement net de 2,59% (3,7% brut).

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Modalités de souscription et canaux

Les investisseurs peuvent choisir plusieurs canaux pour souscrire à ces produits financiers. La souscription directe auprès de l'Agence fédérale de la Dette, via le service des Grands-Livres, se clôt le mercredi 2 décembre. Alternativement, il est possible de souscrire via sa banque personnelle jusqu'au 3 décembre. Souscrire à un bon d'État revient à prêter de l'argent à l'État, qui garantit le remboursement de la somme investie à l'échéance.

Pour les bons à 1 an, l'épargnant récupère l'intégralité de sa mise augmentée des intérêts, taxés à 30%. Pour les bons à 5 ou 10 ans, l'État verse chaque année un coupon correspondant aux intérêts, également taxés à 30%. À l'issue de la période, l'épargnant récupère le capital investi. La revente sur le marché secondaire est possible mais ne garantit pas le retour du capital initial si les taux évoluent défavorablement.

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Conseils de l'expert Nicolas Claeys

Nicolas Claeys, expert chez TestAchats Invest, met en garde contre la tentation de choisir uniquement en fonction du taux le plus élevé. Il est difficile de prévoir l'évolution de l'inflation sur 10 ans. Le rendement net de 2,87% mentionné pour certaines durées doit être analysé à la lumière de cette incertitude. Il est crucial d'être certain de ne pas avoir besoin de cet argent pendant toute la durée du placement.

L'expert souligne qu'il ne faut pas prendre un bon à 10 ans si l'on risque d'avoir besoin des fonds dans 3 ou 4 ans. Dans ce cas, privilégier le bon à 1 an est plus judicieux. La revente en bourse avant l'échéance expose à des pertes potentielles si les taux augmentent, comme ce fut le cas l'année précédente. La garantie de récupération du capital ne vaut qu'à l'échéance du titre.

Concurrence avec les comptes d'épargne

Le taux net du bon d'État à 1 an dépasse largement celui des grands comptes d'épargne des grandes banques, souvent inférieurs à 1%. Ces derniers offrent généralement entre 0,25 et 0,60% par an. Cependant, certaines banques en ligne proposent des rendements supérieurs au bon d'État à 1 an. Par exemple, Me Direct propose 1,40% de taux de base plus une prime de fidélité de 0,80%.

Santander offre 2,20% au total sur un de ses comptes, combinant taux et prime. Le compte High Fidelity de Keytrade Bank offrira, à partir du 1er décembre, un taux de base de 0,75% et une prime de fidélité de 1,50%, soit 2,25% au total. Ce rendement est légèrement supérieur au bon d'État à 1 an, mais le taux de base peut varier à tout moment, contrairement au bon d'État dont le taux est garanti toute l'année.