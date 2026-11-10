Boris Dilliès nomme Miran Scheers commissaire régionale aux drogues

Le ministre-président wallon Boris Dilliès a officialisé la nomination de Miran Scheers au poste de commissaire régionale aux drogues, clarifiant les missions de santé et de sécurité.

Le ministre-président de la Région wallonne, Boris Dilliès, a confirmé sa décision de nommer Miran Scheers en tant que nouvelle commissaire régionale aux drogues. Cette nomination vise à combler un chaînon manquant dans la politique publique, une approche qui avait initialement suscité le scepticisme du dirigeant avant d'être validée après consultation d'experts.

Nomination et rôle de Miran Scheers

Boris Dilliès a explicitement indiqué aux membres de la commission qu'il ne connaissait pas personnellement Miran Scheers et ne l'avait pas encore rencontrée. Il a toutefois annoncé qu'un rendez-vous professionnel serait organisé prochainement pour établir le contact. Cette rencontre initiale marque le début de la collaboration entre le ministre et la nouvelle commissaire désignée pour mener à bien sa mission institutionnelle.

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Définition claire de la stratégie antidrogue

La nomination de Miran Scheers s'inscrit dans une stratégie précise où elle devra déterminer la place centrale du bien-être et de la santé. Cette dimension doit être strictement coordonnée avec les mesures de sécurité existantes pour assurer une réponse globale. Boris Dilliès a souligné que la prévention, l'accompagnement des usagers de drogues et la réduction des risques constituent des piliers indispensables de cette politique.

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Distinction entre santé et répression criminelle

Le ministre-président a tenu à établir une distinction nette entre les problématiques d'assuétude relevant de la santé et les organisations criminelles responsables du trafic de stupéfiants et des violences armées. Pour lui, ces deux réalités exigent des réponses complémentaires mais distinctes. L'accompagnement sanitaire et la réduction des risques relèvent d'une logique, tandis que l'action policière et judiciaire contre les réseaux criminels relève d'une autre logique.

Missions et évaluation de la commissaire

Miran Scheers sera officiellement chargée d'évaluer cette stratégie complexe proposée par l'exécutif wallon. Elle devra proposer, si nécessaire, les ajustements adéquats pour optimiser l'efficacité des mesures mises en place. Boris Dilliès a répondu aux questions de plusieurs députés sur ces missions, clarifiant ainsi le périmètre d'action de la future commissaire régionale aux drogues dans la région.