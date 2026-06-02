Bourgmestre de Jemeppe-sur-Sambre démissionne après tensions avec la majorité et condamnation judiciaire

Jean-Luc Evrard, le bourgmestre de Jemeppe-sur-Sambre, a annoncé sa démission lundi soir en plein conseil communal. Il a expliqué qu’il quittait son mandat et la politique en raison de fortes pressions exercées par d’autres échevins de la majorité. La démission intervient quelques semaines après une affaire judiciaire contre Evrard pour conflit d’intérêts.

Le bourgmestre de Jemeppe-sur-Sambre, Jean-Luc Evrard (JEM), a annoncé sa démission lundi soir en plein conseil communal. Il a expliqué qu’il quittait son mandat et la politique en raison de fortes pressions exercées par d’autres échevins de la majorité.

La liste JEM ayant la majorité absolue dans la commune namuroise, c’est donc en son sein que sont nés des conflits. Jean-Luc Evrard a notamment dévoilé qu’il avait été contraint de prendre trois semaines et demie de recul entre la mi-avril et la mi-mai. Il a également tenu à défendre son bilan à la tête de Jemeppe-sur-Sambre, mais aussi lorsqu’il était échevin des Travaux.

Face à ce blocage politique, il a décidé de quitter son mandat pour le bien de la commune et de ses habitants. Face aux critiques, il a également tenu à défendre son bilan à la tête de Jemeppe-sur-Sambre, mais aussi lorsqu’il était échevin des Travaux.

En outre, alors que l’entité a subi ce week-end de plein fouet de nouvelles inondations, il a assuré qu’il avait fait tout son possible pour que les infrastructures communales puissent résister au mieux aux intempéries, avec tous les moyens mis à sa disposition. La démission de Jean-Luc Evrard intervient quelques semaines après une affaire judiciaire. Le 2 avril dernier, la Cour d’appel de Liège l’a condamné à une amende de 24.000 euros avec sursis pour conflit d’intérêts.

La justice lui reprochait d’avoir favorisé le neveu de son épouse en 2018, lors de la vente d’un appartement communal situé à Westende. S’estimant lésé, Jean-Luc Evrard a toutefois décidé de ne pas se pourvoir en Cassation. Cette affaire a contribué aux tensions au sein de la majorité. Lundi soir, c’est le premier échevin Vincent Vanrossomme qui est devenu bourgmestre faisant fonction avec effet immédiat.

C’est également lui qui devrait officiellement devenir le nouveau maïeur de Jemeppe-sur-Sambre, puisqu’il a obtenu le deuxième meilleur score aux élections. Un nouveau pacte de majorité devra être présenté lors du prochain conseil communal, le 29 juin





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