Boycott de l'Eurovision : Plus d'un millier d'artistes appellent à exclure Israël

Peter Gabriel, Roger Waters et Massive Attack figurent parmi les plus d'un millier d'artistes qui demandent un boycott de l'Eurovision 2026 en raison de la participation d'Israël, tandis que le pays se prépare avec la chanson 'Michelle' de Noam Bettan.

Plus d'un millier d'artistes, dont Peter Gabriel , Roger Waters de Pink Floyd et le groupe Massive Attack , appellent au boycott de l' Eurovision 2026 en raison de la participation d' Israël , signant un texte intitulé 'Pas de musique pour un génocide'.

Le concours se déroulera du 12 au 16 mai à Vienne, en Autriche, et la délégation israélienne se prépare malgré les appels au boycott. Israël sera représenté par Noam Bettan avec la chanson 'Michelle', une mélodie pop en français, hébreu et anglais, qui aborde le thème d'un amour toxique sans référence directe au conflit actuel.

Ce choix contraste avec les participations précédentes, notamment celle d'Eden Golan en 2024 qui avait dû changer de chanson en raison de controverses liées à son titre 'October Rain'. Bettan a souligné le désir d'Israël de présenter une chanson positive et énergique, reflétant le besoin de bonheur du pays. La chanson a été décrite par la presse israélienne comme 'simple, mais pas simpliste', et évoquant l'atmosphère d'une brasserie parisienne des années 1970.

La participation d'Israël a suscité des tensions entre les pays participants, avec cinq nations (Irlande, Pays-Bas, Espagne, Slovénie et Islande) ayant initialement menacé de se retirer. Des changements de règlement, notamment la limitation des votes à dix par téléspectateur et des mesures contre le vote frauduleux, ont convaincu certains pays de maintenir leur participation.

Des mesures ont également été prises pour apaiser les tensions en coulisses, comme la création de zones sans caméras pour les artistes et un plus grand nombre de répétitions sans la presse. L'ORF, la chaîne publique autrichienne, s'est engagée à ne pas atténuer les sifflets et à ne pas interdire les drapeaux palestiniens. Noam Bettan s'attend à une ambiance hostile lors de sa demi-finale, mais se sent soutenu par son pays.

Parallèlement à la pétition appelant au boycott, une contre-pétition a été lancée pour soutenir la présence d'Israël dans le concours. La situation reste donc complexe et polarisée à quelques semaines de l'événement





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eurovision Israël Boycott Peter Gabriel Roger Waters Massive Attack Noam Bettan Michelle Autriche Vienne

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sandra Kim et sa victoire historique à l'Eurovision 1986Le 3 mai 1986, Sandra Kim, alors âgée de 13 ans, remporte l'Eurovision pour la Belgique avec sa chanson 'J’aime la vie', marquant un tournant dans l'histoire du concours grâce à son énergie et son optimisme. Malgré une polémique sur son âge, sa performance reste emblématique.

Read more »

Incendie de forêt majeur dans la région d’Iwate : plus de 1.600 hectares ravagésUn incendie de forêt d’une ampleur exceptionnelle a ravagé près de 1.600 hectares dans la région d’Iwate, au Japon, depuis le 22 avril. Des centaines de pompiers et plus d’un millier de militaires ont été déployés pour maîtriser les flammes, qui ont détruit huit bâtiments et blessé deux personnes. Le maire d’Otsuchi a annoncé que l’incendie était sous contrôle, mais la vigilance reste de mise. Cet événement est le deuxième plus grand incendie de forêt au Japon en 30 ans, soulignant les risques accrus liés aux hivers plus secs.

Read more »

Israël acquiert de nouveaux avions de combat F-35 et F-15IA auprès des États-UnisIsraël a conclu un accord majeur avec les États-Unis pour l'acquisition d'avions de combat F-35 et F-15IA, renforçant sa puissance aérienne dans un contexte de tensions régionales accrues avec l'Iran et le Hezbollah.

Read more »

Plus d'attaques de loups en Anvers qu'en Limbourg malgré une présence limitéeLes attaques de loups contre le bétail ont augmenté en Flandre, avec un nombre plus élevé de cas enregistrés en Anvers qu'en Limbourg, malgré la présence d'une seule louve résidente en Anvers. L'efficacité des clôtures anti-loup est soulignée, mais des défis persistent.

Read more »

L'incinération des animaux de compagnie : un deuil de plus en plus personnalisé en BelgiqueDe plus en plus de propriétaires belges optent pour l'incinération de leurs animaux de compagnie, une pratique en pleine expansion qui reflète un changement de regard sur le rôle des animaux dans nos vies. Cet article détaille les coûts associés à cette démarche, les différentes options disponibles et l'évolution du secteur.

Read more »

Les scénarios climatiques les plus extrêmes ne sont plus vraisemblables, selon le GIECLes projections les plus extrêmes en termes d'émissions mondiales de gaz à effet de serre ne sont plus vraisemblables à...

Read more »