Le restaurant Bozar du chef Karen Torosyan grimpe à la 42e place du classement 50Best, suivi par The Jane, Willem Hiele et Eliane. La gastronomie belge célèbre ce succès collectif.

Le restaurant Bozar, dirigé par le chef Karen Torosyan, a officiellement intégré le prestigieux classement des 50 meilleurs établissements au monde, le "50Best", lors de la cérémonie annuelle tenue mercredi à Lima. Cette reconnaissance internationale marque un tournant majeur pour la gastronomie belge, plaçant l'établissement bruxellois à la 42e position mondiale.

Cette progression spectaculaire de 21 places par rapport à son classement précédent, où il occupait le 63e rang l'année dernière, confirme la montée en puissance constante de la scène culinaire nationale. Bozar rejoint ainsi un cercle très restreint de tables belges d'excellence, prouvant que la Belgique possède désormais plusieurs piliers sur la scène gastronomique mondiale.

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Une consolidation du top belge avec The Jane et Willem Hiele

En plus de Bozar, trois autres institutions culinaires belges figurent dans le palmarès des 100 meilleurs restaurants au monde, renforçant la position du pays. The Jane, situé à Anvers, se classe à la 63e place, tandis que Willem Hiele à Oudenburg occupe le 66e rang. Eliane, également basé à Bruxelles, complète ce trio d'honneur à la 86e position mondiale.

Ce résultat collectif démontre une synergie notable au sein de l'industrie. Le chef Karen Torosyan a explicitement souligné cette unité nationale, affirmant que la force de la Belgique réside dans sa capacité à unir ses différentes communautés, qu'elles soient bruxelloises, flamandes ou wallonnes, plutôt que de fonctionner isolément.

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Le parcours du chef Karen Torosyan et de l'équipe Bozar

Âgé de 46 ans, M. Torosyan, originaire d'Arménie, dirige le restaurant logé dans le palais des Beaux-Arts de Bruxelles depuis environ quinze ans. Son travail a été récompensé par deux étoiles au guide Michelin et une cote de 17,5 sur 20 au Gault&Millau, où il a été nommé "Chef de l'année 2026".

Dans des déclarations publiées sur le site spécialisé Coup de Food, le chef a tenu à remercier publiquement l'ensemble de son équipe actuelle. Il a également exprimé sa gratitude envers toutes les personnes ayant traversé sa maison au cours des quinze dernières années, soulignant la contribution individuelle de chacun à l'identité actuelle de Bozar.

La réussite de l'établissement est également étroitement liée à la présence de son épouse et associée, Nani Lee Torosyan, qui accompagne le chef dans la gestion quotidienne et stratégique de l'entreprise. Leur collaboration illustre une dynamique de pairage efficace dans la direction de ce temple gastronomique bruxellois.

Un dépassement des standards historiques de la gastronomie locale

En franchissant ce cap, le restaurant Bozar atteint un niveau de reconnaissance que seuls quelques grands noms de l'histoire culinaire belge avaient précédemment atteint. Des figures emblématiques comme Peter Goossens de l'Hof van Cleve à Kruishoutem et Nick Bril de The Jane à Anvers servent désormais de références historiques pour mesurer cette progression.

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La montée en puissance de Bozar jusqu'à la 42e place mondiale place l'établissement dans le Top 50, un seuil psychologique et technique difficile à atteindre. Cela confirme la maturité et la stabilité de la direction artistique et culinaire exercée par Karen Torosyan depuis plus d'une décennie au sein du palais des Beaux-Arts.