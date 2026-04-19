Bpost : Accord en vue, mais la reprise reste suspendue à la base syndicale

Après des semaines de perturbation, Bpost annonce un accord avec les syndicats sur des points clés de sa transformation. Cependant, l'adhésion des travailleurs reste incertaine, les consultations étant en cours. La reprise totale du service dépendra de leur vote.

Un souffle d'espoir a traversé les locaux de Bpost jeudi soir avec l'annonce d'un accord préliminaire entre la direction et les représentants syndicaux. Cet accord porte sur cinq points majeurs du plan de transformation audacieux de l'entreprise publique autonome, visant à moderniser ses opérations et à s'adapter à un marché en constante évolution.

Parmi les avancées notables, la décision de faire coïncider la majorité des fermetures de services aux alentours de 17 heures marque un recul significatif par rapport au projet initial de la direction, qui prévoyait une fermeture à 18 heures. Cette concession répond à une demande forte de la base, soucieuse de préserver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

L'accord inclut également des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des facteurs, notamment par une augmentation des chèques repas, un avantage financier apprécié qui reconnaît l'engagement quotidien des employés. De plus, une meilleure prévisibilité concernant les horaires de travail des facteurs a été promise, un point crucial pour de nombreux postiers confrontés à des plannings souvent fluctuants et difficiles à anticiper. Cette démarche vise à apporter une stabilité accrue dans leur organisation personnelle et familiale, un facteur déterminant pour le moral et l'efficacité.

Ces avancées, si elles sont validées, pourraient marquer un tournant dans le conflit social qui a paralysé le service postal pendant plusieurs semaines, laissant derrière lui des montagnes de colis et de lettres en attente de traitement.

Cependant, l'euphorie est loin d'être de mise du côté des syndicats, qui ont rapidement émis une interprétation nuancée de la situation. Selon eux, l'accord annoncé n'est qu'une étape et doit impérativement être soumis à la consultation des travailleurs de Bpost. Une démarche qui a débuté dès vendredi, avec le lancement d'une large consultation sur les cinq points négociés. Les informations qui filtrent de ces discussions sont pour l'instant limitées, mais le ressenti général auprès des employés semble mitigé, voire sceptique. Une source syndicale, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a confié que les travailleurs demeurent 'très méfiants' vis-à-vis de la direction, gardant en mémoire les tensions passées et les craintes concernant l'avenir de leur emploi et de leurs conditions de travail.

La reprise effective du travail reste donc suspendue à la décision de la base syndicale. Bien que certains bureaux puissent potentiellement rouvrir leurs portes dès ce lundi, la normalisation complète du service est loin d'être garantie. L'issue de la consultation en cours est le facteur déterminant. Une réunion cruciale est prévue ce lundi après-midi, rassemblant la direction, les représentants syndicaux et les conciliateurs, afin de recueillir et de discuter des retours des travailleurs. C'est à ce moment-là que l'on peut espérer avoir une indication claire de l'acceptation ou du rejet de l'accord par le personnel. D'autres rencontres sont programmées tout au long de la semaine pour poursuivre le travail de négociation et tenter de surmonter les dernières divergences.

Si les travailleurs en grève donnent leur feu vert à l'accord, le retour à la normale des opérations de Bpost devrait alors s'enclencher. En revanche, un rejet de cet accord par la base pourrait prolonger le conflit social, entraînant des perturbations supplémentaires pour les citoyens et les entreprises. La situation ce lundi s'annonce donc contrastée, avec une grève qui devrait être plus fortement suivie dans les régions wallonnes et bruxelloises. En Flandre, la situation est déjà plus apaisée, puisque 96% du personnel était au travail ce vendredi, signe d'une adhésion différente au mouvement social. La direction de Bpost fera un bilan précis ce lundi matin concernant le taux d'absentéisme et les travailleurs à l'arrêt, des premières indications étant attendues peu après 9 heures.

Une fois que la reprise effective du travail sera actée, il faudra encore compter plusieurs semaines avant que le réseau Bpost ne retrouve son plein régime. Après trois semaines d'interruption partielle et totale par endroits, des centaines de milliers de colis et des milliers de lettres s'accumulent dans les centres de tri et de distribution. Bpost refuse pour l'instant de communiquer des chiffres précis sur le volume exact de courriers et de colis bloqués. Cependant, la communication de l'entreprise admet que 'des volumes importants de courriers et de colis se sont accumulés dans certains centres de tri touchés par le mouvement social, principalement en Wallonie et à Bruxelles'. Face à cette situation, la priorité sera donnée, dans la mesure du possible, aux envois les plus urgents et aux impératifs logistiques, afin de stabiliser le réseau le plus rapidement possible et de résorber le plus vite possible ce stock considérable





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bpost Grève Syndicats Accord Transformation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tensions persistantes entre Washington et Téhéran : un accord incertain malgré des signaux contradictoiresMalgré des déclarations suggérant un possible rapprochement, la situation entre les États-Unis et l'Iran demeure tendue. Donald Trump maintient le blocus des ports iraniens et laisse planer le doute sur le renouvellement du cessez-le-feu, tandis que Téhéran menace de refermer le détroit d'Ormuz. Les divergences sur l'uranium enrichi persistent, malgré une offre optimiste de l'accord de la part du président américain.

Read more »

L’actrice Nadia Farès est décédée à 57 ans, après un accident en piscine'C’est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès ce vendredi de Nadia Farès. La France a perdu une grande...

Read more »

Matthias Casse en quête de médaille de bronze européenne après une journée de montagnes russesLe judoka belge Matthias Casse, exempté du premier tour, a connu une journée intense lors des Championnats d'Europe. Après des victoires solides, il a été surpris en quarts de finale mais se bat désormais pour le bronze.

Read more »

Fusillade à Kiev : un assaillant neutralisé après avoir pris des otagesUn homme de 58 ans a ouvert le feu samedi dans le quartier de Demyïvka à Kiev, avant de se retrancher dans un supermarché où il a pris des otages. L'assaillant, originaire de Moscou, a été tué lors de l'intervention des forces de l'ordre. L'attaque a fait au moins cinq morts et une dizaine de blessés.

Read more »

Amandine, 15 ans, renaît sur la piste d'athlétisme après un combat acharné contre la leucémieÀ 15 ans, Amandine a retrouvé la joie de vivre et la compétition sportive après avoir vaincu la leucémie. Son histoire est un témoignage inspirant de courage, de résilience et d'espoir, où l'athlétisme devient une source de force et de liberté.

Read more »

Grève chez bpost : la flexibilité, problème de col bleu mais rêve de col blancLa concertation sociale se poursuit chez Bpost malgré les propositions formulées par la direction vendredi. Au cœur des négociations se trouve la flexibilité, une notion dont on parle beaucoup ces dernières années dans le monde du travail.

Read more »