Bpost : Échec des négociations entre la direction et les syndicats, intervention d'un conciliateur demandée

Les discussions entre la direction de Bpost et les syndicats se sont soldées par un échec. Les syndicats quittent la table des négociations et demandent l'intervention d'un médiateur. La ministre Vanessa Matz appelle à la désignation d'un conciliateur social pour débloquer la situation. Le conflit social dure depuis trois semaines.

La direction et les syndicats de Bpost se sont réunis ce mardi, après des discussions qualifiées d'intenses qui se sont prolongées une bonne partie de la journée de lundi. Toutefois, à la mi-journée, les représentants syndicaux ont quitté la réunion sans parvenir à un accord avec la direction de Bpost . Thierry Tasset, secrétaire général de la CGSP Poste, a exprimé son regret face au manque de progrès, déclarant à la RTBF que plusieurs propositions syndicales avaient été rejetées sans considération. Il a également souligné que la direction souhaitait la signature d'une paix sociale immédiate ainsi que la reprise directe des activités, des conditions jugées inacceptables par les syndicats. Ces derniers insistent sur la nécessité de l'intervention d'un médiateur externe afin de débloquer la situation. Selon le syndicaliste, les positions des dirigeants restent inflexibles, et toute tentative de négociation se transforme en une imposition de leurs conditions. Il souligne une incompréhension manifeste entre les parties prenantes, suggérant qu'elles ne semblent pas partager la même vision ou le même langage.

Face à cette impasse, la ministre chargée des Entreprises publiques, Vanessa Matz, a exprimé son inquiétude et appelé à la nomination d'un conciliateur social. Elle a constaté que les discussions étaient bloquées et a rappelé ses précédentes tentatives de rapprochement des positions, axées sur le dialogue et l'écoute. La ministre a donc sollicité le ministre de l'Emploi, David Clarinval, pour qu'il désigne un conciliateur social dans le but de relancer la concertation et de trouver une solution au conflit. Vanessa Matz a insisté sur l'urgence de la reprise du dialogue, soulignant que la résolution du conflit était cruciale dans l'intérêt de l'entreprise, de ses employés et de l'ensemble des citoyens. Cette démarche vise à dénouer l'impasse et à préserver les intérêts de toutes les parties concernées, tout en assurant la continuité des services postaux. La ministre espère une résolution rapide et constructive pour éviter toute détérioration de la situation et minimiser l'impact sur les usagers.

Le conflit social au sein de Bpost, qui a débuté de manière spontanée à la fin du mois de mars suite à l'annonce par la direction d'un plan de transformation, est désormais entré dans sa troisième semaine. Les grévistes protestent notamment contre les propositions de la direction visant à modifier les horaires de travail des facteurs, une mesure perçue comme un recul en matière de conditions de travail. Cette divergence est au cœur des tensions et explique le blocage des négociations. Les syndicats craignent que ces changements n'entraînent une dégradation des conditions de travail et n'aient des répercussions négatives sur l'organisation du travail au sein de Bpost. La colère des travailleurs est alimentée par le manque de flexibilité de la direction et par le sentiment que leurs préoccupations ne sont pas prises en compte. L'intervention d'un conciliateur social est perçue comme un moyen de faciliter le dialogue et de trouver un terrain d'entente qui permette de préserver les intérêts de tous et d'éviter une escalade du conflit.





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