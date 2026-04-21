Bpost : lueur d'espoir après une réunion constructive entre direction et syndicats

Les négociations pour mettre fin à la grève chez Bpost progressent. Après une réunion constructive lundi soir, les syndicats attendent des précisions écrites pour consulter le personnel sur les plans de transformation.

Une nouvelle séance de négociations cruciale s'est tenue lundi soir afin de tenter de mettre fin au conflit social qui paralyse actuellement Bpost . En présence de médiateurs, les discussions semblent avoir emprunté une voie plus constructive, laissant entrevoir une possible issue à cette crise qui dure depuis plusieurs jours. Vers 21h45, un délégué syndical de la CSC a confié à notre journaliste que les parties venaient de clore la réunion.

Un document écrit détaillant les points abordés la semaine précédente est attendu dans le courant de la nuit. Dès mardi matin à 7h, les instances de la CSC se réuniront pour analyser ces nouvelles propositions, une démarche qui devrait être imitée par les autres organisations syndicales afin de décider de la suite à donner au mouvement de grève. La journée de lundi a été marquée par une désorganisation importante des services postaux, particulièrement frappante à Bruxelles et en Wallonie. Dans la capitale, la distribution a été quasi totalement interrompue, tandis qu'en Wallonie, seulement 45 % des tournées ont pu être effectuées. À l'inverse, la situation en Flandre est restée plus stable avec 92 % des tournées assurées. Ce contraste met en lumière une fracture sociale au sein de l'entreprise. Bien que la direction ait annoncé jeudi soir un accord de principe concernant le plan de transformation de la distribution des colis et du courrier, les travailleurs ont jugé que les termes restaient flous. Pour le personnel, ces mesures impactent directement leurs conditions de travail et leur quotidien, justifiant ainsi le maintien de leur mobilisation malgré l'accord initial. Les jours précédents, la tension était montée d'un cran : vendredi, le blocage était total à Bruxelles et limité à 15 % en Wallonie, avec des centres de tri totalement à l'arrêt. Luc Tegethoff, représentant du syndicat libéral VSOA (SLFP), a souligné que les employés réclament avant tout une transparence accrue. Selon lui, le plan actuel manque cruellement de détails concrets sur son déploiement effectif. Les syndicats espèrent désormais que le texte transmis cette nuit permettra de clarifier les intentions de la direction et d'apaiser les craintes légitimes des postiers. La consultation démocratique du personnel, étape indispensable avant toute reprise normale du travail, sera donc déterminante pour stabiliser le climat social au sein de l'entreprise publique dans les prochaines heures





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