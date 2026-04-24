Bpost : Reprise du travail pour 90% des employés, mais blocages persistants à Bruxelles

Après l'intervention d'huissiers et des négociations, une majorité de travailleurs de Bpost ont repris le travail. Cependant, la situation reste tendue, notamment à Bruxelles où les centres de distribution sont toujours bloqués. Les grèves sont liées à des projets de réorganisation et à des inquiétudes concernant les subventions gouvernementales.

La situation chez Bpost reste complexe malgré les annonces d'une reprise du travail par une majorité de ses employés. Si Vanessa Matz (Les Engagés) a déclaré à la radio publique que 9 travailleurs sur 10 ont repris le travail ce vendredi matin, confirmant ainsi la fin des blocages, la réalité sur le terrain est plus nuancée et témoigne de tensions persistantes.

Cette affirmation fait suite à l'intervention d'huissiers de justice jeudi, mandatés par Bpost pour lever les piquets de grève qui paralysaient ses centres de distribution. Cependant, le porte-parole de Bpost, Mathieu Goedefroy, a précisé que les trois centres de distribution bruxellois restaient bloqués ce vendredi matin, bien que ces blocages soient qualifiés de filtrants, permettant l'entrée et la sortie du personnel mais empêchant l'accès aux camions de livraison de courrier et de colis.

La capitale belge se retrouve donc toujours privée de courrier, une situation qui s'étire depuis un certain temps. Des mouvements de grève se poursuivent également en Flandre et en Wallonie, bien que la situation y soit moins critique qu'à Bruxelles. En Flandre, des grèves ont été signalées à Hasselt, Genk, Dilsen, Lommel et Lummen dans le Limbourg, ainsi qu'à Keerbergen, Ternat et Beersel dans le Brabant flamand.

Néanmoins, aucun centre de distribution n'est totalement bloqué dans cette région, contrairement à la situation à Bruxelles. En Wallonie, des grèves et des barrages sont en place à divers endroits, perturbant le service postal. Bpost a indiqué que 64 % des tournées de courrier et de colis ont pu être assurées en Wallonie jeudi, contre 93 % en Flandre.

Grégory Vandersmissen, permanent syndical de la CSC Transcom, a expliqué que les 90 % de reprise du travail sont une estimation approximative, certains bureaux ayant déjà repris leurs activités suite aux dernières assemblées du personnel, tandis que d'autres restaient plus réticents. L'intervention des huissiers, qui ont constaté l'occupation des sites par des travailleurs non grévistes, a eu un effet psychologique significatif, conduisant à la levée des piquets et à une reprise progressive du travail.

Ce vendredi matin, une réunion s'est tenue entre les partenaires sociaux et la direction de Bpost pour rediscuter de certains points du préaccord, notamment l'augmentation de la valeur du chèque-repas et le bonus proposé, qui doivent être négociés dans une convention collective de travail. Le mécontentement des employés est lié à des projets de réorganisation des horaires de travail, visant à mieux s'adapter à la croissance du marché des colis.

Ces grèves se déroulent en pleine négociation du prochain contrat de gestion de Bpost, qui débutera en 2027. La presse a souligné cette semaine que le gouvernement envisage de réduire d'un tiers la subvention annuelle à l'entreprise, ce qui pourrait entraîner des fermetures de bureaux de poste. Cette perspective alimente les inquiétudes des travailleurs et renforce leur détermination à défendre leurs conditions de travail et la pérennité du service public postal.

La situation reste donc fragile et nécessite une résolution rapide pour garantir la continuité du service postal et apaiser les tensions sociales au sein de l'entreprise. L'avenir de Bpost et de ses employés est incertain, et dépendra des négociations en cours et des décisions politiques à venir. La pression est forte pour trouver un compromis acceptable par toutes les parties prenantes, afin d'éviter une aggravation de la crise et de préserver l'emploi et la qualité du service postal





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bpost Grève Blocage Reprise Du Travail Huissiers Négociations Service Postal Belgique

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Grève chez Bpost : Perturbations persistantes et conséquences économiques pour les indépendantsLa grève continue de paralyser la distribution du courrier et des colis chez Bpost, avec des impacts variables selon les régions et des conséquences économiques importantes pour les entreprises et les indépendants. Des négociations sont en cours, mais sans résultats concrets pour l'instant.

Read more »

Grève chez Bpost : Perturbations persistantes et conséquences économiquesLa grève continue de paralyser la distribution du courrier et des colis chez Bpost, avec des disparités régionales importantes. Les conséquences économiques se font sentir, notamment pour les indépendants et commerçants, avec des pertes financières significatives et un impact sur la réputation.

Read more »

Bpost fait appel à des huissiers pour constater le blocage des piquets de grèveBpost a envoyé des huissiers dans plusieurs centres de distribution en grève pour évaluer si les piquets bloquent l'accès au travail. L'entreprise pourrait ensuite demander aux tribunaux de lever ces piquets rapidement, sans consultation préalable des syndicats.

Read more »

Fin du conflit social chez Bpost : Reprise du travail pour 90% des employésAprès plus de trois semaines de tensions et de blocages, le conflit social chez Bpost semble s’apaiser. Un accord a été conclu entre la direction et les partenaires sociaux, permettant à 90% des travailleurs de reprendre le travail. La ministre de la Fonction publique souligne le rôle de la conciliation dans la résolution de ce conflit, tout en reconnaissant les inquiétudes liées à la réduction de la dotation publique.

Read more »

Reprise du travail chez Bpost après la levée des blocages90% des travailleurs de Bpost reprennent le travail ce vendredi matin après l'intervention d'huissiers pour lever les piquets de grève. La reprise fait suite à un accord avec les syndicats concernant la réforme de l'entreprise, malgré des frustrations liées à la communication et au calendrier. Des perturbations persistent, notamment à Bruxelles.

Read more »

Reprise du travail pour la majorité des employés de Bpost, mais blocages persistants à BruxellesAprès l'intervention d'huissiers pour lever les piquets de grève, 9 travailleurs sur 10 de Bpost ont repris le travail. Cependant, les centres de distribution bruxellois restent bloqués et des grèves se poursuivent en Flandre et en Wallonie en raison de désaccords sur la réorganisation des horaires.

Read more »