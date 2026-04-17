Bpost : Un préaccord sur la table, mais la reprise du travail incertaine

Après des négociations tendues, bpost et les syndicats ont atteint un préaccord sur un plan de transformation. Cependant, la confiance des travailleurs est ébranlée, et la reprise des activités reste conditionnée à des validations locales et à la reconstruction d'un climat de confiance.

Après d'intenses concertations s'étalant sur plusieurs jours, impliquant des échanges directs entre le CEO de bpost, Chris Peeters, et les représentants syndicaux, un préaccord a été conclu jeudi soir. Ce compromis vise à concilier l'impact des mesures sur les employés, les exigences opérationnelles et la situation financière de l'entreprise. Le plan de transformation reste inchangé et son déploiement s'effectuera de manière progressive.

Bpost reconnaît pleinement les répercussions des mesures envisagées sur le rythme de travail et la vie quotidienne des facteurs, factrices et de leurs supérieurs. Parallèlement, les discussions ont persisté ces derniers jours, portant sur les modalités concrètes de mise en œuvre et la question des compensations, malgré les contraintes financières actuelles. Les points clés de cet accord préliminaire incluent la fin de la majorité des tournées vers 17 heures, la garantie du maintien du statut de titulaire, et l'assurance de services complets sur cinq jours avec des horaires fixes. L'entreprise s'engage également à constituer un pool interne afin de réduire au maximum le recours à la sous-traitance externe. Un consensus est recherché pour une augmentation de 2 euros des chèques repas, dans le cadre de la Convention Collective de Travail (CCT). Les négociations finales, qui portent sur l'application intégrale du plan, les détails de sa mise en œuvre et la CCT associée, sont toujours en cours, avec l'objectif d'atteindre un accord définitif avant le 30 avril 2026. Les récentes grèves ont lourdement affecté l'ensemble de l'organisation, les clients et le personnel, entamant la confiance de la clientèle. Pour tourner la page et avancer, bpost estime indispensable de rétablir des conditions de fonctionnement stables. Cependant, les syndicats n'ont pas encore formellement confirmé la signature d'un accord de sortie de crise. La question de la reprise de la distribution du courrier ce vendredi reste donc en suspens. « S’il y a reprise, ça sera probablement dans le courant de la semaine prochaine », a indiqué Aouni Mouna, permanente pour la CSC. Elle a ajouté qu'il est nécessaire que les employés puissent assimiler les informations reçues et se positionner. Bien qu'il y ait une avancée pour les agents, celle-ci reste encore minime. Une réunion s'est tenue à Fleurus ce vendredi matin, débutant peu avant 8 heures, pour présenter le plan. Sur place, Bérengère Devos a rapporté ce matin un accueil mitigé de la part des travailleurs. Les assemblées d'information se sont terminées peu avant midi. À Charleroi, le préaccord a été rejeté, tandis qu'à Fleurus, il a été validé. La tendance semble favorable dans le Brabant wallon, mais le refus domine dans le Hainaut occidental. « Les travailleurs de Charleroi sont clairs », a déclaré Thomas Themans, permanent SLFP. « Ils n’ont pas confiance en ce qui a été noté. Ils veulent un cadre beaucoup plus clair et une avancée encore plus sûre. Et donc ils ne reprendront absolument pas le travail pour l’instant. » Fabienne Morjeau, permanente CSC, a ajouté : « Je pense qu’il y a une grosse perte de confiance dans la direction. Elle a pris son temps à répondre avec des réunions pour pouvoir démêler la grève. » Olivier Simon, permanent CGSP Wallonie, a précisé : « On va d’abord faire le point bureau par bureau, ce qui est possible de faire, ce qui n’est pas possible de faire. On va consulter les gens qui veulent continuer le combat pour voir ce qu’ils désirent que nous obtenions et on fera notre travail d’aller reporter ce qu’ils veulent.





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bpost Syndicats Accord Grève Transport

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Weerstand tegen verandering die nodig is': waarom staking tegen transformatieplan bij Bpost aanhoudtHervormingen bij Bpost zijn nodig en zelfs de vakbonden beseffen dat, maar ze buigen voor de druk van hun achterban. Dat zegt oud-CEO Johnny Thijs nu al 2 weken een staking plaatsvindt bij het postbedrijf tegen het plan om werkuren naar later op de dag te verschuiven.

Read more »

Grève chez Bpost : Disparités régionales et négociations en cours pour un accord sur les horairesLa grève entamée fin mars chez Bpost continue d'impacter la distribution du courrier en Belgique, avec des disparités importantes entre les régions. Si la Wallonie est fortement touchée, Bruxelles et la Flandre connaissent une meilleure couverture. Le conflit, centré sur un plan de transformation jugé trop abrupt et de nouvelles exigences horaires, pousse à des négociations intensives. Des conciliateurs sociaux sont impliqués et une flexibilité de la direction sur les horaires est envisagée, bien qu'aucun accord ferme n'ait encore été trouvé.

Read more »

Grèves chez bpost : la Wallonie plus touchée que le Nord du paysLa Wallonie voit moins d'un quart de ses tournées de facteurs assurées ce matin, un chiffre contrasté par rapport à Bruxelles et à la Flandre. Cette différence s'explique par plusieurs facteurs, notamment la perte progressive de la distribution de journaux en Flandre et des divergences culturelles dans les formes de mobilisation sociale entre les régions.

Read more »

Reprise du travail chez bpost : Accord conclu après la grève, amélioration des conditions et gestion des arriérésUn accord a été trouvé entre bpost et ses syndicats, permettant la reprise du travail ce vendredi après une grève qui a causé d'importants retards dans la distribution. Cet accord prévoit une fin de journée à 17h pour la majorité des services, des horaires fixes, le maintien du titularisation, la constitution d'un pool interne pour réduire la sous-traitance, et une augmentation des chèques-repas. Le plan de transformation sera mis en œuvre progressivement, avec une reconnaissance de son impact sur le personnel.

Read more »

Accord chez bpost : une lueur d'espoir après des semaines de tensionsAprès des négociations intenses, bpost et les syndicats parviennent à un accord provisoire concernant le plan de transformation. Les détails de sa mise en œuvre et les compensations pour les employés font toujours l'objet de discussions, mais des avancées significatives ont été réalisées.

Read more »

Grève bpost: AutoSécurité alerte sur les retards des invitations au contrôle techniqueSuite à la grève chez bpost, AutoSécurité constate une baisse des rendez-vous pour les contrôles techniques et invite les conducteurs à vérifier la validité de leur certificat et à prendre rendez-vous pro activement pour éviter les majorations.

Read more »