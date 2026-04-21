Bpost : vers une reprise progressive du travail malgré une situation encore contrastée

Après trois semaines de grève, le personnel de Bpost entame une phase de consultation sur un projet d'accord. Si une reprise du travail se dessine dans plusieurs provinces wallonnes, la situation reste tendue à Bruxelles et dans le Hainaut.

Le conflit social qui paralyse Bpost depuis maintenant trois semaines semble enfin entamer une phase de dégel, bien que la prudence reste de mise. Après de longues tractations, un projet d’accord a été esquissé entre la direction de l'opérateur postal et les représentants syndicaux. Toutefois, ce document ne signe pas encore la fin définitive des hostilités. La balle est désormais dans le camp des travailleurs qui, à travers un processus de consultation démocratique, doivent décider du sort du mouvement.

Ce mardi a marqué le coup d'envoi d'une série d'assemblées générales organisées sur les différents sites opérationnels du pays, où les délégués syndicaux présentent les modalités du compromis trouvé en vue d'un éventuel retour à la normale. Les premiers retours issus du terrain dessinent une cartographie contrastée de la situation. En province de Liège, une majorité de centres de distribution, précisément huit sur douze, ont déjà exprimé leur volonté de reprendre le travail. Une dynamique similaire s'observe en province de Luxembourg, où la tendance penche nettement vers une sortie de crise. Ces avancées se confirment également à Philippeville ainsi qu'à Braine-l’Alleud, où les activités reprennent progressivement.

À l'inverse, le Hainaut affiche une résistance marquée. Le site stratégique de Charleroi/Jumet a rejeté la proposition, tandis que le dépôt de Fleurus a préféré reporter son vote au lendemain, faute d'un taux de participation jugé représentatif par les organisateurs. La situation dans la capitale reste tout aussi préoccupante : deux centres bruxellois ont voté contre la reprise, témoignant d'une fracture persistante au sein du personnel.

Globalement, si les deux tiers des centres en Belgique francophone semblent prêts à tourner la page, les zones urbaines comme Bruxelles et une partie de Liège demeurent des points de blocage importants. La distribution du courrier et des colis subit encore les contrecoups de cette paralysie, avec seulement 49 % des tournées assurées en Wallonie ce mardi. À Bruxelles, l'activité est quasi inexistante, les piquets de grève empêchant tout mouvement logistique significatif. Une nouvelle table ronde avec la direction est déjà programmée pour ce vendredi, étape cruciale pour stabiliser le climat social. Malgré les signes d'apaisement dans certaines régions, les usagers ne doivent pas s'attendre à une normalisation complète des services avant le début de la semaine prochaine, tant la logistique est désorganisée par ces trois semaines d'interruption.





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