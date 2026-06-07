Brabant wallon : le coq chanteur Roberto au cœur d'un conflit de voisinage

À Baisy-Thy, un coq anglais nommé Roberto est au centre d'une discorde entre son propriétaire et un voisin. La police a demandé de l'enfermer ou de s'en séparer à cause de ses chants nocturnes, mais le propriétaire refuse, invoquant le comportement naturel de l'animal. Une pétition de soutien a récolté plus de 1200 signatures.

À Baisy-Thy, une commune de Genappe dans le Brabant wallon, un conflit de voisinage oppose un propriétaire, Pascal Mitevoy, à l'un de ses voisins à propos de son coq anglais nommé Roberto.

L'animal, qui passe ses nuits à chanter, a fait l'objet d'une plainte à la police locale. Les forces de l'ordre ont alors demandé à Pascal de soit enfermer le coq la nuit, soit s'en séparer.

Cependant, le propriétaire refuse catégoriquement, invoquant le caractère naturel du comportement de cet oiseau particulier. Selon lui, Roberto appartient à une race anglaise dont l'instinct est de dormir dans les arbres pour surveiller les poules et prévenir de l'arrivée de prédateurs. Tenter de l'enfermer ou de le capturer serait contraire à sa nature et très difficile, car il vole et se déplace librement.

Le voisin mécontent, troublé dans son sommeil par les chants nocturnes, a même été jusqu'à glisser une recette de coq au vin dans la boîte aux lettres de Pascal, une manière ambiguë de le menacer. Face à cette tension, un autre voisin et ami de Pascal, Bernard, a lancé une pétition de soutien à Roberto. Celle-ci a déjà recueilli plus de 1221 signatures, certaines venant même de France, témoignant de l'ampleur inattendue que prend cette histoire.

Bernard considère pour sa part que les chants de Roberto, bien que répétés deux fois par nuit, sont faible et agréable, constituant un simple bruit de fond. Pascal, stupéfait par le succès de la pétition, n'envisage pas de céder aux demandes de la police et du voisin plaignant. Il argue que son coq ne chante pas toutes les nuits et que sa vocalisation est de courte durée.

Pour lui, confiner Roberto serait aller à l'encontre de sa nature profonde et des besoins de ses poules. L'affaire met en lumière le conflit entre les normes rurales traditionnelles et les exigences de tranquillité dans un environnement de plus en plus urbanisé, soulève des questions sur la réglementation des animaux d'élevage en zone résidentielle et sur la capacité des autorités à gérer ce type de litiges anecdotiques mais symboliques





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