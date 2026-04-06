Brad Pitt de nouveau aperçu à Bruxelles : pizza sans gluten et soirée discrète

L'acteur américain Brad Pitt a été vu samedi dernier dans un restaurant italien de Bruxelles, dégustant une pizza sans gluten en compagnie de sa petite amie Ines de Ramon. La propriétaire du restaurant témoigne de la surprise et de l'ambiance de la soirée.

La star américaine Brad Pitt , âgé de 62 ans, continue de faire des apparitions en Belgique . Samedi dernier, il a partagé une pizza sans gluten avec sa petite amie Ines de Ramon, 33 ans, au restaurant italien ' Giulia Trattoria ' à Bruxelles . 'Nous avons été brièvement subjugués', raconte la propriétaire Julie Belaen. \Décidément, la star mondiale a de nouveau fait son apparition à Bruxelles . Cette fois-ci, c'était dans le restaurant italien de Julie Belaen, situé sur la Vlaamsesteenweg.

'Samedi soir, nous avons eu l'immense chance d'accueillir Brad Pitt et sa petite amie Ines de Ramon dans notre restaurant', explique Julie. 'Une heure auparavant, j'ai reçu un appel téléphonique m'informant qu'un invité très spécial souhaitait venir et que la discrétion était de mise. Il s'est avéré que c'était Brad Pitt.' Julie et son mari dans leur restaurant italien. Julie n'arrivait pas à croire que la star mondiale venait manger une pizza chez elle. 'Lorsqu'il est entré, l'équipe a été momentanément sous le choc. Mais ensuite, on sent qu'ils veulent simplement passer une agréable soirée et on est honoré qu'ils choisissent notre restaurant pour cela.' Brad Pitt et sa petite amie ont tous deux pris une pizza sans gluten, accompagnée d'une bière belge. 'Ils sont même restés longtemps', poursuit Julie. 'Et ils ont emporté les restes de leur pizza dans nos boîtes à pizza, pour les ramener à l'hôtel.' Ce n'est qu'au moment où Pitt et sa petite amie ont quitté le restaurant que les autres clients ont reconnu la star mondiale. 'Pitt était notre premier client de la soirée. C'est seulement lorsqu'il est parti et qu'il a salué les autres clients avec les boîtes à pizza à la main que tout le monde est resté bouche bée.' 'C'était très agréable et Brad Pitt et sa petite amie étaient super gentils. Ils ont également laissé un beau pourboire à notre personnel. C'était un beau souvenir', conclut Julie. Grâce à notre newsletter hebdomadaire 'VRT Culture Update', vous restez informé, vous recevez des conseils culturels passionnants et vous pouvez gagner des billets





vrtnws / 🏆 3. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Brad Pitt Bruxelles Restaurant Pizza Sans Gluten Ines De Ramon Célébrité Belgique Giulia Trattoria

Belgique Dernières Nouvelles, Belgique Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Emma Meesseman et Julie Allemand à nouveau championnes de Turquie avec FenerbahçeFenerbahçe s'est imposé 3 à 0 en finale des playoffs face à son rival stambouliote de Galatasaray. Samedi, Fener l'a...

Lire la suite »

Je suis là : l'exposition qui explore l'histoire de l'autoportrait, du tableau au selfieL'exposition Je suis là à l'Espace Vanderborght à Bruxelles explore l'évolution de l'autoportrait, des œuvres classiques aux selfies contemporains. Elle examine le passage du geste artistique au geste social, la transformation du « je suis là » et les enjeux de l'image de soi à l'ère numérique, en mettant en lumière les aspects introspectifs et stratégiques de la représentation de soi, ainsi que les dérives possibles. L'exposition propose également des activités parallèles.

Lire la suite »

Retour d'enfants prématurés à Gaza, naissance d'un singe doré en Belgique, primes Renolution et aventures humainesL'actualité de la semaine est riche et variée : retour d'enfants prématurés à Gaza, naissance exceptionnelle d'un singe doré en Belgique, déblocage des primes Renolution à Bruxelles et récits d'aventures et de découvertes poignantes.

Lire la suite »

Peter Phillips, petit-fils de la reine Elizabeth, se marie le 6 juinPeter Phillips, petit-fils de la reine Elizabeth, va se marier avec l'infirmière Harriet Sperling le 6 juin. L'annonce a été faite, initialement incorrecte, le 1er avril. La cérémonie privée se déroulera dans les Cotswolds et la famille royale, dont le roi Charles, la reine Camilla, le prince William et Kate, a déjà été informée. Peter Phillips, sans titre royal, mène une vie discrète tout en travaillant dans l'industrie du sport.

Lire la suite »

Attentats de Bruxelles : Hervé Bayingana Muhirwa, condamné et libéré, souhaite se réinsérerHervé Bayingana Muhirwa, condamné à dix ans de prison pour son rôle dans les attentats de Bruxelles, est désormais libre. Il cherche à se réinsérer et à réparer les torts causés, en collaborant avec les victimes et en travaillant avec des associations de justice restauratrice.

Lire la suite »