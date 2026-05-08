Braderie à Schaerbeek : les commerçants refusent les paiements électroniques, est-ce légal ?

Une consommatrice scandalisée par le refus systématique des paiements électroniques lors d’une braderie à Schaerbeek interroge la légalité de cette pratique. La loi belge impose depuis 2022 aux commerçants d’accepter au moins un moyen de paiement électronique, sous peine d’amendes lourdes.

Il y a plusieurs jours, Leila part se promener à la braderie de la rue de Brabant, derrière la gare du Nord, à Schaerbeek. Quand elle veut régler ses achats, surprise : aucun commerçant ne possède d’appareil électronique.

Elle propose alors un virement via Payconiq, mais rien n’y fait. Parmi la vingtaine de commerçants qu’elle sollicite, tous refusent toute méthode de payement autre que le cash. Scandalisée, Leïla nous a contactés via notre bouton orange « Alertez-nous ». Elle se demande si c’est légalement autorisé.

Notre journaliste Lilian Lefebvre lui répond. Ce que dit réellement la loi belge. Si imposer les payements en liquide n’est pas rare en Belgique, particulièrement en braderie ou lors d’achats de seconde main, la réglementation belge est pourtant sans ambiguïté. Depuis le 1er juillet 2022, tous les commerçants doivent proposer au moins un moyen de paiement électronique, quelle que soit la taille de leur activité, rappelle Lilian Lefebvre.

Cette obligation vaut également pour les événements temporaires comme les marchés, braderies, brocantes ou foires. En clair, un commerçant peut privilégier le cash, mais il ne peut pas l’imposer à sa clientèle. Le paiement électronique ne se limite pas au terminal Bancontact. Un virement, un QR code ou une autre solution numérique peuvent suffire, à condition que le client puisse effectivement payer ainsi au moment de l’achat, poursuit-il.

Encore faut-il que ces moyens soient clairement annoncés, par exemple au moyen d’un affichage visible. Refuser systématiquement les paiements électroniques, ou prétendre qu’aucune solution n’existe, peut constituer une infraction. Des sanctions financières lourdes. En cas de contrôle, l’inspection économique peut effectuer des achats tests pour vérifier le respect de la loi.

Si une infraction est constatée, les sanctions peuvent être lourdes : une amende de 26 à 10.000 euros, voire davantage dans certains cas. Les consommateurs confrontés à ce type de refus peuvent aussi effectuer un signalement, ce qui peut entraîner d’éventuels contrôles sur place





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