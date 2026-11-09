Brandon Mathy accusé du meurtre d'Orlan Mélon à Houffalize

Le procès de Brandon Mathy commence pour l'homicide d'Orlan Mélon. La défense rejette la légitime défense et conteste la préméditation dans cette affaire de trafic de stupéfiants.

La justice belge doit statuer sur le sort de Brandon Mathy, accusé d'avoir tué Orlan Mélon dans des circonstances dramatiques liées au trafic de drogue. L'incident fatal s'est produit le 24 janvier 2024 à Houffalize, où Mélon a été abattu de trois balles dans la tête par son propre ami. Ce dernier était également impliqué dans les mêmes réseaux criminels que la victime, créant une tension interne au sein du groupe.

Découverte du corps et fausses pistes

Le corps d'Orlan Mélon n'a été retrouvé que plusieurs mois plus tard, le 12 juillet 2024, enterré dans un bois de la commune d'Amay. La disparition de la victime avait été signalée dès le 25 janvier 2024, soit seulement un jour après sa disparition réelle. Avant ces faits, Mélon avait déjà subi une tentative d'enlèvement à Liège quatre jours plus tôt, ayant réussi à s'enfuir d'un véhicule conduit par trois agresseurs.

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Brandon Mathy avait initialement dirigé les enquêteurs vers de fausses pistes en affirmant accompagner la victime dans la région d'Houffalize au moment du drame. Les investigateurs ont finalement infirmé cette version des faits pour confondre Mathy comme l'auteur principal du meurtre. L'enquête a révélé que Mélon opérait activement comme trafiquant dans la région hutoise, générant d'importants profits.

Cultives de cannabis et conflits financiers

L'ampleur des activités criminelles de la victime est significative, incluant deux cultures de cannabis situées à Buret à Houffalize et une autre chez sa mère à Braives. Brandon Mathy était considéré comme l'homme de confiance de Mélon, travaillant directement avec lui tant sur la vente que sur la culture. Les tensions sont nées lorsque Mathy a déclaré se sentir exploité par son associé, tandis que Mélon envisageait de le virer.

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Le jour des faits, les deux hommes étaient armés et une dispute violente a éclatée à propos d'une somme d'argent confiée à Mathy qui avait mystérieusement disparu. Selon la version des faits reconstituée, Mathy se serait senti menacé par Mélon lors de cet échange. Il aurait alors attaqué la victime pour la désarmer avant de faire usage de son arme personnelle contre elle.

La stratégie de la défense de Brandon Mathy

Brandon Mathy a fini par admettre avoir fait feu sur Orlan Mélon, puis s'être emparé de l'arme de la victime pour lui porter un tir d'exécution. Bien qu'il ait initialement invoqué la légitime défense, ses avocats ont annoncé ne pas retenir cette thèse juridique. Me Gilles Detournay et Me Ellyn Beert souhaitent apporter une défense plus consistante pour leur client âgé de 31 ans, qui doit retrouver sa place dans la société.

Les défenseurs contestent fermement la préméditation des faits reprochés à Brandon Mathy. Me Gilles Detournay souligne que le dossier s'inscrit dans le contexte particulier d'une association de malfaiteurs active dans les stupéfiants, où des condamnations ont déjà été rendues. De nombreuses personnes appelées à témoigner sont liées à ce réseau criminel complexe.

Me Ellyn Beert a confirmé que la défense ne plaidera pas l'acquittement sur le plan juridique de la légitime défense. Cependant, ils envisagent d'aborder de nouvelles notions juridiques pour nuancer la responsabilité de leur client. L'objectif reste de fournir une argumentation sérieuse qui tienne compte de la dynamique violente ayant conduit à cette disparition tragique.