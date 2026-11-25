Brad Pitt et Angelina Jolie ont résolu leur différend juridique concernant le château Miraval hors des tribunaux. Cette entente met fin à une bataille judiciaire de plusieurs années sans révéler les termes financiers de la transaction.

Après plus d'une décennie de tensions publiques et de procédures judiciaires complexes, Brad Pitt et Angelina Jolie ont officiellement réglé leur différend concernant la propriété viticole du Château Miraval. Le couple d'acteurs américains a choisi de conclure cet accord à l'amiable, en dehors du système judiciaire, évitant ainsi un procès public supplémentaire. Cette résolution marque la fin d'une période tumultueuse qui avait éclaboussé l'image de leur union passée et mis en lumière des querelles familiales et patrimoniales d'une rare intensité médiatique.

Détails de l'accord et historique du domaine

L'entente finale a été conclue fin 2024, mettant un terme à une lutte juridique qui s'était étalée sur plusieurs années. Les termes exacts de cette transaction restent strictement confidentiels et aucun détail financier n'a été divulgué au public ou aux médias. Pour le couple, connu sous le surnom médiatique de 'Brangelina', cette propriété située à Correns, dans le sud de la France, a revêtu une importance capitale pendant douze ans. Le domaine servait autrefois de refuge pour échapper aux paparazzi, représentant un lien symbolique fort avant le début des procédures de divorce en 2016.

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La valeur du Château Miraval dépasse largement son aspect immobilier, car le domaine est surtout connu pour sa production de vin rosé biologique. Les deux ex-conjoints ont commercialisé cette boisson sous leurs propres noms, créant une marque internationale puissante qui a généré des revenus significatifs. La gestion de cette marque et de la terre elle-même est devenue le cœur du conflit, car chaque partie affirmait avoir des droits spécifiques et des engagements mutuels concernant l'avenir du domaine viticole.

Les accusations réciproques et les positions des parties

La rupture de la confiance entre les deux parties a été accélérée par ce que Brad Pitt a décrit comme une violation d'un accord verbal. Selon l'acteur, ils s'étaient mutuellement engagés à ne jamais vendre une part du domaine sans le consentement explicite de l'autre. Cette promesse serait devenue le point de friction majeur lorsque Angelina Jolie a décidé de céder sa part du Château Miraval au milliardaire russe Yuri Shefler et à son entreprise de boissons, Stoli. Pour Pitt, cette transaction unilatérale constituait une rupture directe de leur pacte familial et professionnel.

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En réponse à ces accusations et dans le cadre des procédures en cours, Angelina Jolie a formulé une contre-allégation sérieuse. Dans ses demandes, elle a accusé Brad Pitt d'avoir agressé physiquement la star et leurs six enfants à bord de leur avion privé alors qu'ils étaient en état d'ébriété. Ces accusations graves ont considérablement complexifié les négociations, transformant une dispute commerciale en un affrontement personnel et émotionnel de haute volée qui a captivé l'attention du monde entier pendant des années.

Conséquences actuelles et situation juridique en cours

Même si l'accord principal sur le Château Miraval est désormais finalisé, des ramifications légales persistent dans le dossier. Brad Pitt mène actuellement une action juridique distincte spécifiquement contre Yuri Shefler. Ce procès séparé vise à clarifier les questions de propriété et de droits liés à la part du domaine que le milliardaire russe a acquise, indépendamment de l'accord passé entre les ex-époux. Cette affaire séparée continue d'occuper une place importante dans les coulisses de cette histoire judiciaire.

La conclusion de ce chapitre principal pour Brad Pitt et Angelina Jolie permet potentiellement de clore un cycle de litiges publics qui avait duré plus de huit ans depuis le dépôt initial de la demande de divorce. Bien que l'histoire du Château Miraval reste liée à leur passé commun, la séparation de leurs intérêts patrimoniaux est maintenant actée juridiquement. L'avenir du domaine sous la direction de Stoli et des nouveaux propriétaires se poursuit sans l'ombre juridique des disputes conjugales antérieures, marquant une nouvelle étape dans la gestion de cette marque iconique du vin rosé français.