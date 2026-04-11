Braquage à main armée dans une bijouterie : la police lance un appel à témoins

Une bijouterie située En Neuvice a été victime d'un braquage à main armée. La police recherche activement les auteurs et lance un appel à témoins pour obtenir de l'aide.

Selon le témoignage du gérant de la bijouterie, rapporté vendredi sur RTL et dans Sudinfo, l'incident n'a duré que quelques instants et a été intégralement capturé par les caméras de vidéosurveillance . Un individu s'est présenté à la porte de l'établissement, le visage dégagé à l'exception de lunettes de soleil, et a exprimé le désir de voir un bijou.

Il a alors exhibé une arme, menaçant une des vendeuses et contraignant le personnel à autoriser l'entrée d'un complice qui attendait à l'extérieur. Ce second individu, entièrement masqué par un casque de moto, était également armé. Les deux malfaiteurs ont maintenu le personnel et les clients présents sous la menace de leurs armes, le temps de se faire ouvrir le coffre-fort et de s'emparer de son contenu, constitué d'or, de pierres précieuses et de bijoux, selon les informations diffusées par les médias précités. \Le samedi, la police a précisé que le vol s'est déroulé aux alentours de 10h15, dans une bijouterie située En Neuvice. Les deux auteurs se sont enfuis sur une moto de couleur noire, prenant la direction de la Place du Marché. La police a fourni des descriptions des suspects pour aider à l'enquête. Le premier individu, dont le visage était visible, est décrit comme étant de corpulence moyenne, avec des cheveux mi-longs et une barbe naissante, accompagnée d'une moustache. Le second suspect, également de corpulence normale, portait des gants noirs et un casque de moto bleu et gris, de la marque Arai. La rapidité de l'opération et le professionnalisme apparent des braqueurs suggèrent une préparation minutieuse et une connaissance préalable des lieux. Les forces de l'ordre ont rapidement mis en place un dispositif de recherche, incluant des patrouilles et des contrôles routiers dans les environs, dans l'espoir de retrouver les auteurs et de récupérer le butin.\La police lance un appel à la collaboration citoyenne, invitant toute personne détenant des informations susceptibles d'aider l'enquête à se manifester. Les enquêteurs ont mis à disposition un numéro de téléphone gratuit (0800 30 300) et une adresse électronique (avisderecherche@police.belgium.eu) pour faciliter la transmission d'informations. L'enquête vise à identifier et à appréhender les auteurs de ce braquage, ainsi qu'à déterminer l'éventuelle existence de complicités. La police souligne l'importance cruciale de toute information, aussi minime soit-elle, pour faire progresser l'enquête et rendre justice aux victimes. La diffusion des images de vidéosurveillance, une fois l'enquête autorisée, pourrait également s'avérer déterminante pour identifier les suspects ou pour recueillir de nouveaux témoignages. L'enquête se concentre désormais sur l'analyse des indices collectés sur les lieux du crime, l'exploitation des images de vidéosurveillance et les témoignages recueillis auprès des témoins. La police maintient une présence accrue dans le quartier afin de rassurer les commerçants et les habitants, et pour prévenir de nouveaux actes de délinquance





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