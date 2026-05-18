Brasschaat: Rouwregister voor slachtoffers van zwaar ongeval

In het gemeentehuis van Brasschaat ligt een rouwregister voor de slachtoffers van het zware ongeval van afgelopen weekend. De tol van het ongeval is bijzonder zwaar, met 4 jongeren gewond, waaronder het dodelijke slachtoffer. Ook op de school waar verschillende slachtoffers les volgen, zindert het ongeval na.

'We leven mee met de ouders en grootouders', schrijft een van de eerste mensen die het register tekenen. Ook op de school waar verschillende slachtoffers les volgen, zindert het ongeval na. In een zaal van het gemeentehuis van Brasschaat staat een tafel met een foto van Martin (16), de jongen die omkwam bij het ongeval. Naast de foto ligt een steunregister voor de slachtoffers die nog in het ziekenhuis liggen en hun families.

Voor de nabestaanden van Martin is een apart rouwregister geopend. De tol van het ongeval is bijzonder zwaar. Naast het dodelijke slachtoffer raakten nog 4 jongeren gewond. Twee passagiers, een jongen en een meisje van 16, liepen zware verwondingen op.

Ook de bestuurder van 17 en een jongen van 14 verkeerden een tijdlang in levensgevaar. Enkele 10-tallen mensen kwamen hun steun betuigen.

'We hebben opgeschreven dat we meevoelen met de pijn van de ouders en grootouders, en dat we hen veel sterkte wensen', vertelt een Brasschatenaar. 'Een van de slachtoffers zit bij mijn kleindochter in de klas, we zijn er erg door ontdaan', vult zijn vrouw aan. Ook Ward Schevernels, algemeen directeur van de gemeente, schreef een tekst.

'Je kan je nauwelijks voorstellen hoe 1 seconde een heel leven overhoop kan halen. Dromen veranderen plots, levens worden getekend. Daar moeten we bij stilstaan, want dat brengt enorm veel pijn en verdriet met zich mee.

' Burgemeester Adinda Van Gerven (N-VA) tekende het rouwregister als eerste. 'Ik heb geschreven dat het leven in een fractie van een seconde volledig kan kantelen. Ik wens de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van hun verlies, en ook de slachtoffers wens ik de komende dagen veel steun toe.

' De burgemeester roept ook op tot sereniteit, nu op sociale media snoeiharde kritiek klinkt op de slachtoffers. 'We zijn allemaal jong geweest, dus laat ons daar alsjeblieft niet over oordelen. Laat ons vandaag elkaar steunen en er voor elkaar zijn.

' Ook in hotelschool Ter Duinen in Koksijde, waar het overleden slachtoffer schoolliep, is de schok groot. 'Martin was een erg betrokken jongen. Hij wist heel goed wat hij hier wilde doen en was erg graag gezien', zegt directeur Peter Verbeke. De medeleerlingen van Martin lopen momenteel stage, maar worden snel uitgenodigd om samen naar school te komen om het verlies te verwerken en elkaar te steunen.

Ook aan de schoolpoort van het Sint-Michielscollege in Brasschaat, waar 2 andere slachtoffers naar school gaan, zindert het ongeval na.

'Het is schrikken dat het hier gebeurt en ook om te horen dat het kinderen van onze school zijn', vertelt Mona vanmorgen. 'Toen mijn mama het dit weekend zei van het ongeval, kwam dat wel binnen. Het is heftig, ook al heb ik geen persoonlijke connectie', vertelt Hannelore. Zij komt vandaag met een somberder gevoel naar school.

'Ik weet nog niet wat het gaat geven vandaag, ik heb een leeg gevoel. Die mensen zijn weg, dat is vreemd.

' Op de school zullen de getroffen klassen vandaag apart opgevangen worden, vertelde directeur Patrick De Bruyn gisteren al aan VRT NWS. Daar zullen ook het CLB en de politie van Brasschaat aanwezig zijn.

'We willen iedereen de ruimte laten, zodat iedereen zichzelf kan zijn in al zijn verdriet. ' De leerlingen die we spraken, vinden dat een goed idee. 'Ik hoop dat de mensen die ze goed kenden, goed opgevangen worden', vertelt een jongen





Un passager mineur de 16 ans est mort dans un accident de voiture à BrasschaatLe conducteur a perdu le contrôle de son véhicule à hauteur de la Sionkloosterlaan, percutant un arbre situé sur le côté droit de la route avant de heurter un autre arbre de plein fouet. Quatre garçons et une fille, âgés de 16 à 17 ans, étaient passagers mineurs. Un d'eux n'a pas survécu, deux autres sont entre la vie et la mort, tandis que les deux autres sont gravement blessés. L'incident a été fatal pour un des passagers. La bourgmestre de Brasschaat, Adinda Van Gerven, a déclaré que les habitants de la région étaient bouleversés par cet événement. Le ministre Jan Jambon, également résident à Brasschaat, s'est également rendu sur place. Les familles et les jeunes en seront marqués à vie.

Stef Vanlee pleit voor meer mildheid na dodelijk ongeval met tieners in BrasschaatStef Vanlee, acteur en spoedverpleegkundige, reageert op het dodelijke ongeval met tieners in Brasschaat en pleit voor meer mildheid. Hij benadrukt de noodzaak van zelfreflectie en het belang van het gesprek blijven voeren.

Van Der Valk-hotelketen reageert op overlijden van telg die stierf bij crash in BrasschaatHotelketen Van Der Valk heeft gereageerd op het overlijden van Martin, de jongen van 16 die afgelopen weekend om het leven kwam bij de crash in Brasschaat. Martin was een telg uit de familie en had zich voorbereid op een toekomst in de hotellerie.

