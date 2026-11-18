Brenda Patea poursuit Alexander Zverev en justice pour des propos jugés diffamants. Le tennisman a dû s'acquitter de 200.000 euros dans l'affaire précédente, mais n'a pas été reconnu coupable.

Brenda Patea a officiellement déposé plainte contre Alexander Zverev auprès d'un tribunal de Berlin. Cette action en justice intervient suite aux déclarations publiques du double champion de Roland-Garros, accusées de diffamation par l'avocate de la plaignante. L'affaire remonte aux événements survenus après le sacre de l'Allemand à Paris.

Audience à Berlin sans date fixée

Le cabinet Schertz Bergmann, représentant la partie civile, a confirmé la réception de la plainte. Un tribunal de Berlin a publié un communiqué précisant qu'aucune date d'audience n'avait encore été fixée. Cette procédure judiciaire marque une nouvelle étape dans le conflit opposant le joueur de tennis à Brenda Patea.

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Contexte du règlement de 200.000 euros

Au lendemain de son premier sacre en Grand Chelem à Paris, en juin 2026, Alexander Zverev a évoqué cette affaire. En juin 2024, la justice allemande avait accepté un accord amiable entre les deux parties. Le tennisman a dû s'acquitter d'un montant de 200.000 euros pour clôturer la procédure pénale. Cet accord ne constitue pas un acquittement, mais marque la fin des poursuites.

Divergence sur la présomption d'innocence

Les avocats de Brenda Patea contestent l'interprétation faite par leur partie adverse. Ils affirment que M. Zverev n'a pas été reconnu coupable, mais n'a pas non plus été déclaré innocent. La clôture d'une procédure pénale contre le paiement de 200.000 euros n'est pas un acquittement. M. Zverev ne peut donc pas prétendre que son innocence a été prouvée. Cette position contredit celle du joueur et de son équipe juridique.

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Rupture de l'accord de confidentialité

Pour les avocats de Brenda Patea, les récents propos de M. Zverev contreviennent à un accord conclu entre les deux parties. Cet accord interdisait la discussion publique des accusations. Ils réclament un engagement à ne plus répéter des propos qu'ils considèrent comme diffamatoires. L'avocate Julia Schertz estime que ces déclarations enfreignent les termes du règlement amiable. Elle demande une compensation pour les préjudices subis par sa cliente.

Défense de la conviction personnelle

Pour les avocats d'Alexander Zverev, sa déclaration exprime une conviction personnelle. Ils soutiennent que le joueur a tout mis en œuvre pour réfuter les accusations. Ils considèrent que son innocence a été confirmée par l'issue de la procédure pénale. Alexander Zverev bénéficie donc de la présomption d'innocence. Il a déclaré à l'équipe L'Equipe avoir refusé d'aborder le sujet, avant de revenir sur cette position. Cette affaire divise les opinions autour du tennis professionnel et du respect des accords judiciaires.