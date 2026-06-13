Brésil - Maroc, le premier choc de la Coupe du Monde 2026 agite les réseaux sociaux

Le match entre le Brésil et le Maroc, premier grand choc de la Coupe du Monde 2026, a débuté sur une surprise avec l'ouverture du score marocaine. Les réseaux sociaux s'emballent et analysent les forces et faiblesses des deux équipes.

C'est le premier match choc de la Coupe du Monde 2026 : le Brésil affronte le Maroc à minuit ! Toutes les passions s'emballent et les réseaux sociaux sont en ébullition pour suivre cette rencontre historique.

Les supporters brésiliens, aspirations à une sixième étoile, voient leur équipe favorite peiner en début de partie, une situation qui inquiète et déçoit déjà sur les plateformes en ligne. De l'autre côté, les Lions de l'Atlas marocains, portés par une cohésion collective remarquable, ont même réussi à ouvrir le score, au grand dam des favoris.

Une image publiée depuis le vestiaire marocain, montrant des chaises pliables installées dans un décor spartiate, est devenue virale et symbolise l'humilité et l'improvisation d'une équipe qui joue les trouble-fêtes. Les pronostics vont bon train sur Twitter et Instagram, entre ceux qui croient à une remontada brésilienne et ceux qui imaginent un exploit marocain.

Le sélectionneur du Maroc, Mohamed Ouahbi, originaire de Bruxelles, doit composer avec de nombreuses absences en défense : les forfaits d'Adam Masina et Nayef Aguerd, ainsi que le manque de condition physique de Chadi Riad. Noussair Mazraoui est également incertain. Ces lacunes défensives sont le point faible que le Brésil, avec ses individualités de classe mondiale telles que Vinicius Jr., Marquinhos, Raphinha, Casemiro et le jeune prodige Endrick, espère exploiter.

Cependant, la Seleçao manque de régularité et son dernier titre mondial remonte à 2002. L'expérience de son sélectionneur italien, Carlo Ancelotti, sera déterminante pour redonner à l'équipe son football des grands jours. En parallèle, d'autres sujets animent la toile, notamment des rumeurs persistantes sur la présence de Shakira lors de la cérémonie d'ouverture, des critiques acerbes de Jürgen Klopp contre les pauses hydratation jugées trop fréquentes, et des déclarations lunaire de Gianni Infantino sur un éventuel Mondial à 64 équipes.

Sur le plan diplomatique, Donald Trump affirme qu'un accord avec l'Iran sera signé dimanche, ouvrant le détroit d'Ormuz à toutes les nations, une annonce contestée par Téhéran qui évoque les prochains jours





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