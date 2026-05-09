British Prime Minister's Position Hangs in Balance

The position of British Prime Minister Keir Starmer is on the brink of collapse. Labour-MP Catherine West is planning to trigger a leadership election if no government member steps forward to challenge Starmer. Labour suffered a devastating defeat in the UK local elections. After the disastrous local elections, Keir Starmer has stated that he will not resign as prime minister. However, his position remains precarious. If a challenger gains 20% support from the party's membership, they can trigger a leadership vote. So far, no challenger has emerged, but Catherine West has announced that she will try to gather signatures to force a leadership vote if no government member steps forward to challenge Starmer. The BBC reports that the number of Labour MPs openly admitting they would prefer to see Starmer go is now at 20, but the government and party leadership remain closed ranks. The Labour Party's performance in the local elections has been a reflection of the government.

De positie van de Britse premier Keir Starmer blijft aan een zijden draadje hangen. Labour-parlementslid Catherine West wil een verkiezing over het leiderschap van de partij uitlokken als geen enkel regeringslid zich kandidaat stelt om Starmer uit te dagen.

Labour leed een pijnlijke nederlaag bij de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Na de voor Labour desastreuze lokale verkiezingen heeft Keir Starmer aangegeven dat hij niet van plan is om ontslag te nemen als premier. Toch hangt zijn positie aan een zijden draadje. Binnen de Labour-partij kan hij nog altijd uitgedaagd worden.

Als een uitdager 20 procent van de fractie achter zich krijgt, kan die een stemming over het leiderschap afdwingen. Voorlopig is er nog geen uitdager opgetreden, maar vanavond heeft parlementslid Catherine West gezegd dat ze zélf zal proberen handtekeningen te verzamelen om een leiderschapsverkiezing af te dwingen als geen enkel regeringslid zich kandidaat stelt om Starmer uit te dagen.

Volgens de BBC staat de teller van Labour-parlementsleden die openlijk toegeven dat ze Starmer liever zien vertrekken intussen op 20, maar binnen de regering en de partijtop blijven de rangen voorlopig gesloten.een weerspiegeling zijn van de regerin





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

British Prime Minister Keir Starmer Leadership Election Local Elections Party Leadership Government Performance

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Premières élections locales en Angleterre : grande victoire pour Reform UK, lourde défaite pour le Labour de StarmerLes premiers résultats des élections locales en Angleterre montrent une forte avancée de Reform UK de Nigel Farage et une lourde défaite pour le Labour de Keir Starmer. Alors que certains membres du parti demandent la démission de Starmer, d'autres le soutiennent. Les résultats définitifs sont encore attendus, mais Reform UK et les Verts enregistrent des gains significatifs.

Read more »

WEC, 6 Heures de Spa : Ferrari vise une nouvelle pole position, Stoffel Vandoorne veut briller à domicile (Direct vidéo 14h30)Il y a trois semaines, sur le tracé d'Imola, le Top 4 de l'Hyperpole réservée aux voitures de la catégorie Hypercar se...

Read more »

Plaid Cymru obtient 43 sièges contre 34 Reform UK, travaillistes en troisième avec neuf au Pays de GallesLes élections au Pays de Galles ont eu lieu jeudi et ont abouti à la victoire solennelle du Plaid Cymru contre 34 sièges pour Reform UK et 9 sièges pour les travaillistes. Ce résultat confirme la victoire des Plaid Cymru contre le Labour, qui a régné dans cette région depuis plus d'un siècle, malgré les critiques de la Première ministre sortant, Eluned Morgan.

Read more »

Angleterre - Premier League - Au sommet du classement, Manchester United et Sunderland, en claquéeEn Angleterre, Premier League, les 'Red Devils' de Manchester redoublent les efforts pour s'imposer face aux 'Black Cats' de Sunderland. Les Mancuniens demeurent en 3e position au général avec 65 points, Sunderland est en 12e avec 48 unités. Maxim De Cuyper a Worlds Pour Brighton, et offre un doublé de passes décisives, permettant ainsi à ses siens de gagner 3-0 contre Wolverhampton et monter provisoirement à la 7e place. Hagi Rattage Net Worth des 'Cherries' prowadzą leur victoire contre Fulham, 1-0. Enfin, Ryan Christie et Joachim Andersen commettent des fautes techniques dans les deux affrontements.

Read more »

Thierry Neuville et Sebastien Ogier tiennent le top 2 du WRC en PortugalUn samedi intense avec des conditions météorologiques difficiles. Neuville et Ogier parviennent pourtant à maintenir leur position de tête dans le championnat WRC en Portugal.

Read more »