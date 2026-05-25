Britse en Franse hittegolf: recordtemperaturen en problemen met de waterbevoorrading

De Britse en Franse hittegolf heeft tot extreme temperaturen geleid, met recordtemperaturen in het Verenigd Koninkrijk en problemen met de waterbevoorrading in de graafschappen Sussex en Kent. Ook in Wales was het recordwarm, terwijl Frankrijk ook erg warm was met de 30 graden overschreden in heel wat plaatsen.

Maandag was er een absoluut temperatuurrecord in het Verenigd Koninkrijk voor mei, toen het werd bereikt tot 34,8 graden Celsius. Dit was een absoluut record voor een dag in mei, aangezien het vorige record met maar liefst 2 graden werd overschreden.

In Kew Gardens, in het westen van Londen, klom het kwik tot 34,8 graden Celsius, wat 2 graden meer was dan het vorige record voor een meidag. Het was een kwestie van tijd voor het oude record zou sneuvelen, aangezien vorig jaar al werd ontdekt dat de kans nu 3 keer groter is om het te breken dan vroeger, als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen.

Het was de warmste Britse feestdag sinds 1884, toen het vorige record met 33,3 graden Celsius werd gevestigd in augustus 2019. Het Met Office heeft een hittegolf uitgeroepen op 8 verschillende plaatsen, van meetstations in Groot Londen tot Essex. In de graafschappen Sussex en Kent waren er her en der problemen met de waterbevoorrading door de grote vraag. Ook in het vaak natte, frisse en winderige Wales was het recordwarm.

In Frankrijk is het erg warm, en was het puffen en zweten in onder meer de hoofdstad Parijs. In heel wat plaatsen in het land werd de 30 graden overschreden. In België klom het kwik in Ukkel maandag tot 29,3 graden, waarmee het dagrecord uit 1953 werd geëvenaard. Ook dinsdag blijft het nog erg warm bij ons, vanaf woensdag zou het iets frisser worden





