Brooklyn : une femme enceinte de six mois retrouvée vivante sous les décombres

À Brooklyn, une femme enceinte de six mois a été extraite vivante après l'effondrement partiel d'un immeuble du quartier de Flatbush, mercredi soir à New York.

Une femme enceinte de six mois a été retrouvée vivante après l'effondrement partiel d'un immeuble à Brooklyn, dans la ville de New York. Mercredi soir, dans le quartier de Flatbush, les équipes de secours new-yorkais es l'ont extraite des décombres alors que les recherches de victimes éventuelles étaient en cours.

Pendant les opérations, le mari de la victime cherchait désespérément à savoir ce qu'il était advenu de son épouse. Son soulagement a éclaté à l'annonce de sa survie, et l'homme a fondu en larmes en apprenant qu'elle était en vie.

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Effondrement d'immeuble à Flatbush : les secours à l'œuvre

La femme a été retrouvée coincée sous les décombres du bâtiment partiellement effondré, avant d'être localisée puis secourue par les équipes d'intervention. L'incident a mobilisé une importante intervention des services de secours new-yorkais.

Les secouristes ont dû progresser dans une zone instable où les débris pouvaient bouger à tout moment. Chaque étape de la localisation a été menée avec prudence, car la sécurité des intervenants devait être assurée en même temps que la recherche de la future mère.

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Un périmètre de sécurité autour du bâtiment

Les forces de l'ordre avaient mis en place un périmètre de sécurité autour de l'immeuble effondré. Ce dispositif visait à tenir les curieux et les proches à l'écart de la zone dangereuse.

Les policiers ont dû empêcher le mari de la victime de pénétrer dans le périmètre. Son intention de rejoindre le bâtiment ne devait pas entraver les opérations de secours, qui exigeaient que chaque geste soit coordonné.

Le mari de la victime face à l'angoisse

Avant de connaître le sort de sa femme, le mari a été aperçu en train de courir sur Flatbush Avenue, visiblement paniqué. Il cherchait à rejoindre le bâtiment malgré les barrières installées par la police.

Il a expliqué aux policiers et aux journalistes présents sur place qu'il n'avait aucune nouvelle et que son épouse se trouvait à l'intérieur du bâtiment, en étant enceinte. Quelques instants plus tard, il a appris que les secouristes venaient de la retrouver vivante.

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Submergé par l'émotion, il a serré une autre personne dans ses bras avant de dire qu'il avait une nouvelle, que sa femme était vivante et qu'elle l'était toujours. Il a déclaré être très heureux, encore bouleversé par ce qu'il venait de vivre.