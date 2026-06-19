Bruges interdit l'amplification sonore sur les bateaux touristiques à partir de 2029

À partir de 2029, les bateaux touristiques de Bruges ne pourront plus utiliser de systèmes d'amplification sonore lors des visites guidées sur les canaux, suite aux plaintes des habitants concernant le bruit.

Les bateaux touristiques de Bruges devront naviguer en silence à partir de 2029. Le conseil municipal a décidé d'interdire l'utilisation de tout système d'amplification sonore lors des visites guidées sur les canaux.

Cette mesure fait suite à des années de plaintes des habitants concernant les nuisances sonores.

'C'est une question d'équilibre et de qualité', a déclaré l'échevine du Tourisme, Minou Esquenet (CD&V). Chaque année, plus d'un million de touristes embarquent pour une croisière sur les célèbres canaux de Bruges. Mais les résidents sont contraints d'écouter involontairement les commentaires des guides, souvent amplifiés, ce qui provoque de nombreuses plaintes. La ville reçoit régulièrement des courriels et des appels téléphoniques de voisins excédés par le bruit des bateaux, en particulier l'amplification sonore.

'Nous avons consulté toutes les parties prenantes pour trouver un équilibre entre les souhaits de la ville, les intérêts des habitants et ceux des compagnies de navigation', a ajouté Esquenet. La nouvelle réglementation doit encore être approuvée par le conseil municipal et n'entrera en vigueur qu'en 2029, laissant aux exploitants le temps de s'adapter. Les compagnies de bateaux touristiques ne sont pas satisfaites de cette décision.

Michiel Michielsens, de la compagnie Venetië van het Noorden, estime que le niveau sonore actuel est déjà très bas.

'La norme de 65 décibels est médiévale. Cela correspond à peu près à la chasse d'eau d'une toilette', a-t-il déclaré. Il s'oppose également à l'utilisation de casques audio, invoquant des difficultés logistiques.

'Un samedi, nous avons en moyenne 1 700 clients. Fournir à chacun un casque fonctionnel avec une batterie chargée devient difficile. Et qu'en est-il des enfants ou par temps de pluie ? Ce n'est pas si simple.

' Outre l'interdiction de l'amplification sonore, la ville confirme que tous les bateaux devront être électriques d'ici le 1er janvier 2028, et les bateaux de réserve deux ans plus tard. Actuellement, 16 des 20 bateaux (hors réserve) sont déjà électriques. Une augmentation du tarif de la croisière, de 15 à 17 euros, est également prévue pour 2027. L'impact de cette mesure sur l'expérience touristique est également un sujet de débat.

Les guides touristiques devront improviser ou utiliser des méthodes alternatives pour communiquer avec les passagers sans amplification. Certains proposent d'utiliser des haut-parleurs portatifs à faible volume, mais cela pourrait ne pas être suffisant pour les grands groupes. Les compagnies de navigation craignent une baisse de la qualité des visites et, par conséquent, une diminution de la fréquentation.

Cependant, les habitants espèrent que cette décision améliorera leur qualité de vie, surtout dans les quartiers historiques où le bruit des bateaux est constant. La ville de Bruges, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, doit trouver un équilibre entre le tourisme de masse et le bien-être de ses résidents. Le débat sur le bruit des bateaux touristiques n'est pas nouveau. D'autres villes européennes, comme Venise ou Amsterdam, ont également imposé des restrictions pour limiter les nuisances sonores.

Bruges espère que cette mesure proactive préservera son charme tout en maintenant son attractivité touristique. Les opérateurs touristiques, quant à eux, devront innover pour offrir une expérience de qualité sans amplification. La transition vers des bateaux électriques est déjà en bonne voie, mais l'adaptation aux nouvelles règles sonores représente un défi supplémentaire. La ville prévoit des consultations supplémentaires avec les parties prenantes pour faciliter cette transition et assurer le succès de la nouvelle réglementation





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