Le Club de Bruges cherche à effacer les défaites historiques face à Liverpool en Ligue des Champions en 1976 et 1978. Focus sur les souvenirs de Georges Leekens.

Le Club de Bruges retrouve Liverpool FC ce mercredi soir au stade Jan Breydel pour un match de Ligue des Champions. Cette confrontation marque un tournant émotionnel pour les joueurs brugeois qui portent encore les cicatrices de leurs défaites passées. Les Bruxellois espèrent effacer les souvenirs douloureux des finales perdues en 1976 et 1978 face aux Anglais.

Retour sur la finale UEFA 1976 perdue contre Liverpool

La première rencontre mémorable remonte à l'année 1976 lors de la finale de la Coupe UEFA, aujourd'hui connue sous le nom d'Europa League. Le Club de Bruges avait réalisé un parcours exceptionnel en éliminant l'Olympique lyonnais, Ipswich Town, l'AS Roma, l'AC Milan et Hambourg. En finale, les Brugeois affrontaient Liverpool, qui avait déjà écarté Barcelone en demi-finale.

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L'entraîneur Ernst Happel avait motivé son équipe en narguant le kop de Liverpool avant le match. Le Club de Bruges menait 0-2 au match aller à Anfield grâce à un but de Kennedy et un penalty controversé. Cependant, Liverpool s'est remis en jeu en marquant deux buts après l'heure de jeu. Le retour à l'Olympiastadion s'est soldé par un match nul 1-1, offrant ainsi la victoire à Liverpool qui décrochait sa deuxième Coupe UEFA de son histoire.

La désillusion de la finale de la Coupe des Champions 1978

Deux ans plus tard, le Club de Bruges affrontait à nouveau Liverpool en finale de la Coupe des Champions à Wembley. L'équipe brugeoise avait éliminé le KuPS Palloseura, le Panathinaïkos et l'Atlético Madrid avant de battre la Juventus en demi-finale. Les Brugeois étaient favoris mais plusieurs joueurs clés étaient blessés, notamment Raoul Lambert et les ligaments de Georges Leekens.

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Kenny Dalglish a marqué le seul but de la rencontre en finissant sur un tir de Georges Leekens. Liverpool s'imposait 1-0 et confirmait sa domination européenne. Cette défaite restait une nouvelle désillusion pour le Club de Bruges qui aurait pu espérer remporter un trophée continental majeur.

Les souvenirs douloureux de Georges Leekens

Georges Leekens a confié ses sentiments sur ces deux finales perdues. Il expliquait qu'il détestait perdre ces rencontres et que ces défaites laissaient des cicatrices profondes. Il aurait préféré être élimisé plus tôt dans la compétition plutôt que de vivre ces moments douloureux en finale.

Pour Leekens, l'équipe de 1976 était forte physiquement, mentalement, tactiquement et techniquement. Il regrettait de n'avoir pas contrôlé le match aller à Anfield alors qu'ils menaient 0-2. En 1978, il reconnaissait que l'équipe était affaiblie par les blessures et que Liverpool était simplement plus fort ce jour-là.

L'importance de ce match dans le contexte actuel

Ce mercredi soir au stade Jan Breydel, le match entre Bruges et Liverpool revêt une dimension symbolique forte. Les joueurs brugeois ont l'opportunité de renouer avec le succès face à un adversaire qui leur a volé deux trophées européens majeurs. Cette rencontre s'inscrit dans la lignée des grands combats européens qui ont fait la gloire du football belge à une époque faste.

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Les supporters brugeois attendent avec impatience cette confrontation qui pourrait marquer un nouveau chapitre dans l'histoire du club. La victoire face à Liverpool permettrait de tourner la page des défaites historiques et de célébrer le retour du Club de Bruges parmi les puissances européennes. Le match promet d'être intense et chargé d'émotions pour tous les acteurs impliqués.