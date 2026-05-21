Face à Bruges, USG subit une défaite inattendue de 5-0 ce dimanche. La formation seblers est dans la douleur et refuse de renoncer avec ce résultat. Lapourcentage de chance ne va pas leur apporter de réconfort et Bruges continue à briller avec la qualification du titre.

Après la lourde défaite du 5-0 face à Bruges dimanche dernier, la USG espérait une virée miracle pour être à nouveau en lice pour le titre.

Ce mercredi soir, le miracle n'a pas eu lieu. Sur le papier, gagner le championnat était difficile, mais l'équipe s'est montrée audacieuse. La défaite de Bruges n'a pas changé les choses, malgré la petite performance malheureuse qui a entravé les progrès SUNDAY. (Il manque les paragraphes.

) La chance ne nous a pas souri, en particulier avec le penalty en début de match et le but annulé à cause du hors-jeu. C'était de la pure malchance et de l'irrespect des règles. Malgré tout, Bruges a mérité le titre. C'est une équipe de grande qualité, avec des joueurs chevronnés comme ceux des ANDERLEC, qui n'est pas une mince affaire.

Sans jaser, c'est le travail des pros. En revanche, un derby reste spécial. On se préparera pour tous les pions avec passion. Pour terminer en tête, il faut être à 100 %, malgré quelques ajustements et la frustration d'être si près mais à moitié-voisin d'un double prix.

Malgré tout, on se sentira fière de la saison, avec les gains de Coupe et les dernières heures de championnat. Si vous lisez ceci, c'est que vous vous êtes vus, vous êtes toujours les très premiers informés et vous avez toujours accès aux dernières informations sportives





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