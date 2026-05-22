The Club Bruges, known as the Blauw en Zwart, has won their 20th Belgian title, becoming the dominant force in Belgian football. They also secured their seventh title in the last eleven seasons, only behind the Sporting d'Anderlecht. The passage highlights the financial dominance of Bruges and their successful transfer market, as well as their dominance in the Belgian league.

Et c'est un grand cru pour Bruges . Pas trop jeudi où les Blauw en Zwart, très tendus, n'ont pas brillé à Malines, surtout à cause de leur gardien.

Des bourdes et du suspense : le Club Bruges tremble à Malines mais s'offre un 20e titre de champion de Belgique. Nos confrères rappellent par ailleurs que ce vingtième titre brugesois est aussi le septième en onze saisons. Seul le Sporting d'Anderlecht a réussi pareille performance depuis que le football belge est professionnel, entre 1985 et 1995.

La mainmise des Blauw en Zwart sur la Pro League est aussi plus importante que celle que Manchester City exerce sur la Premier League. En septembre, les Brugeois joueront la Champions League pour la troisième fois en quatre ans, avec une seconde étoile au-dessus de leur logo. Histoire d'asseoir encore un peu plus leur domination financière sur le Royaume.

La tête dans les étoiles chez Sudinfo, on analyse justement la manière dont le Club s'est isolé en tête du football belge sur le plan économique. Avec la seule Union dans ses échappements – plus proche sportivement que financièrement, Bruges est devenu une véritable machine à performer sur la dernière décennie. Le Bayern de Belgique ? La formule semblait excessive lorsqu'elle fut utilisée pour la première fois dans ces colonnes il y a cinq ans.

Elle devient presque un euphémisme aujourd'hui. Il ne s'agit désormais plus pour Bruges de creuser le fossé, mais de se construire un avenir européen. Les 10 dernières minutes étaient un véritable enfer pour Siquet se souviendra de son premier titre avec le Club Bruges. Au nord du pays, Het Laatste Nieuws commente en long et en large le sacre du FCB, au terme d'un match sur la pelouse de Malines.

Pour HLN, il y a un certain paradoxe à voir le Club à nouveau profiter des Champions' Play-offs pour mettre la main sur le trophée. Pour Het Nieuwsblad, avec tout de même une mention spéciale pour le Belge. Une saison de confirmation : il a prouvé une nouvelle fois, lors des Champions' Play-offs, qu'il avait en réalité dépassé le niveau du Club Bruges. Il a été titularisé à 33 reprises et est entre temps devenu Diable Rouge.

Il fera bientôt partie des trois joueurs du Club de Bruges sélectionnés pour la Coupe du monde et pourrait bien rejoindre cet été un des meilleurs championnats européens. Chaque matin vers 11h30, recevez l'essentiel de l'information sportive. Et en cas d'événement sportif majeur, soyez les premiers informés par nos newsletters flash





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