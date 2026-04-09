Brugmann : IRM de nuit, une solution pour la santé publique

L'hôpital Brugmann à Bruxelles ouvre des plages horaires nocturnes pour les IRM, une première pour un hôpital public en Région bruxelloise. Cette initiative vise à améliorer l'accès aux examens d'imagerie et à réduire les délais d'attente, répondant ainsi à un besoin de santé publique.

Une sonnette, devant la grille d’entrée de l’hôpital Brugmann et son site Horta, à Laeken. Au parlophone, un garde qui nous ouvre… Il est bientôt minuit. Nous marchons entre les différents pavillons, direction, dans le noir, le bâtiment E de la radiologie où sont proposés les IRM , les imageries par résonance magnétique. Nouvelle sonnette. Un technologue prend notre nom avant de nous ouvrir la porte à distance.

Il ne faut pas être retard pour entrer dans la machine qui va émettre ses bruits assourdissants et tourner jusqu’à 3h du matin. Depuis la mi-mars, le CHU Brugmann ouvre des plages horaires pour les IRM jusque tard dans la nuit, en semaine : une première pour un hôpital public en Région bruxelloise. Explications avec Wissam Bou Sleiman, le directeur général médical. Plusieurs hôpitaux privés proposaient déjà des IRM la nuit. Vous vous alignez quelque part sur ce que faisaient ces hôpitaux privés ou faut-il voir autrement les choses ? Nous ne nous alignons sur personne. La question est une question de santé publique globale. Nous avons fait le constat qu’un CHU comme Brugmann, avec 849 lits, ne dispose que d’une seule machine IRM, avec énormément de patients qui sont chez nous, avec des cas complexes et parfois graves à qui il faut faire des examens IRM. Ce sont des examens qui sont indiqués pour avoir le bon diagnostic. Nous sommes confrontés à une équation un peu complexe à résoudre. Il n’y avait qu’une seule possibilité, vu que nous ne disposons pas de plusieurs machines, celle d’utiliser notre unique machine le plus longtemps possible. La seule façon, c’est de déborder sur la nuit. Si vous avez un patient hospitalisé, à qui il faut faire des examens IRM pendant son séjour et que la pression est telle sur la machine que vous ne pouvez pas le caser, vous allez bien sûr avoir un effet sur sa durée moyenne de séjour. Il est certain pour tout le monde, que cette durée moyenne de séjour doit diminuer. C’est bien pour l’INAMI, pour l’hôpital mais également pour le patient. Nous avons dès lors réfléchi uniquement en termes de possibilités pour qu’on puisse répondre à une demande de diagnostic rapide et qui va influencer les chances de guérison du patient et également la durée de séjour chez nous à l’hôpital. Les plages horaires déterminées se font sur base de quoi ? On n’a pas 36000 solutions. On s’est posé la question de savoir si les patients allaient vraiment répondre présents et venir la nuit. Et on était vraiment surpris d’apprendre que les patients recherchent une place, peu importe le moment. La demande est là. Il a fallu 24 à 48 heures pour que l’information, alors même qu’elle n’a pas été communiquée d’une façon officielle en dehors de l’hôpital, circule. L’offre a été mise arbitrairement jusqu’à 3h du matin en semaine et minuit le week-end. Nous ne sommes pas fermés à adapter cela si nécessaire. En même temps, les soignants doivent être présents, doivent assurer et accueillir les patients pour ces examens. Sans oublier la charge de travail supplémentaire sur nos radiologues qui doivent aussi assurer des protocoles et des diagnostics fiables pour tous ces patients assez rapidement. Le site Horta de Brugmann est particulier. Il est constitué de pavillons avec des patients qui déjà en temps normal, le jour, ont du mal à s’orienter. Est-ce que cela a été pris en considération pour assurer un accueil la nuit ? Le constat est qu’un patient qui cherche depuis longtemps une place pour une IRM, ce sont des obstacles mineurs pour lui. Les gens sont prêts à faire la route jusqu’à Marche-en-Famenne pour une IRM. Je pense que si l’examen est bien indiqué, qu’il y a une communication avec le médecin qui a prescrit cet examen et qui indique vraiment la plus-value de cet examen, ce sont des obstacles mineurs. L’avantage de Brugmann est selon moi que ça fait moins hôpital. Moi, je serais plus rassuré de venir sur un site comme Brugmann que d’être dans une tour de 26 étages où il faut retrouver le service de radiologie. En plus, nous avons ici des repères architecturaux et artistiques pour s’y retrouver, comme la sculpture d’un cheval devant la Radiologie. Nous sommes évidemment prêts à améliorer la signalétique et nous allons assez rapidement réaliser des enquêtes de satisfaction. Ceci étant, il y a un manque de disponibilité des machines… Brugmann aurait-il pu simplement acquérir une deuxième machine pour réaliser plus d’IRM ? L’INAMI n’apprécierait pas, les autres hôpitaux non plus. Dans ce domaine, tout est bien réglementé au niveau fédéral. Il y a une réglementation et une programmation de ces machines qui est cadrée par régions. Il faut réfléchir à une solution officielle qui tient compte de tous ces problèmes de santé publique. L'hôpital Brugmann a pris une initiative significative pour améliorer l'accès aux examens d'IRM en ouvrant des plages horaires nocturnes. Cette décision répond à une nécessité de santé publique, visant à réduire les délais d'attente et à optimiser l'utilisation de l'unique machine IRM disponible. Le directeur général médical, Wissam Bou Sleiman, explique les motivations derrière cette initiative novatrice, soulignant l'importance d'un diagnostic rapide pour les patients et l'impact positif sur la durée moyenne de séjour à l'hôpital. Cette initiative vise principalement à répondre à une demande croissante d'examens IRM, tout en optimisant l'utilisation de l'équipement existant. Le CHU Brugmann, face à une forte demande et à un seul appareil, a trouvé dans l'extension des horaires nocturnes une solution pragmatique. Cette approche permet non seulement de désengorger le service de radiologie, mais aussi d'offrir une plus grande flexibilité aux patients, qui peuvent désormais se faire examiner en dehors des heures de travail habituelles. L'hôpital a pris en compte les contraintes liées à l'organisation des soins la nuit, tout en assurant la présence de personnel qualifié pour garantir la qualité et la sécurité des examens. L'hôpital souligne que la mise en place de ces horaires nocturnes est un défi logistique, mais que la satisfaction des patients et l'amélioration de leur prise en charge sont au cœur de cette démarche. Brugmann est conscient des particularités de son site Horta, avec ses pavillons et son architecture. L'hôpital s'engage à améliorer la signalétique et à recueillir les avis des patients pour optimiser l'accueil nocturne. Les obstacles liés à l'orientation dans l'hôpital sont considérés comme mineurs par rapport à l'importance d'obtenir un examen IRM rapidement. L'hôpital est prêt à s'adapter et à améliorer ses services pour répondre au mieux aux besoins de ses patients





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