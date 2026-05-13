Brulocalis Approves of Legal Challenge to Law Reform

Brulocalis, a Brussels-based association representing local authorities, has approved of a legal challenge to a law reform proposed by the Minister of the Interior, Bernard Quintin. The association expressed reservations about the law in August last year, stating that it did not adequately address the concerns of Brussels local authorities. The challenge was approved unanimously, except for one abstention, and the association hopes that other local authorities will follow suit. The law is expected to be voted on Wednesday and should be promulgated by the end of June or early July. Local authorities will have six months to challenge the law.

En août dernier, nous avions émis de nombreuses réserves quant au texte de loi. Celui qui a été présenté en commission ne reprend pas assez les remarques des communes bruxelloises, a expliqué le président de Brulocalis.

Selon Christian Lamouline, la décision d'aller en justice a été approuvée 'à l'unanimité moins une abstention'. Christian Lamouline a souligné que cette position revêtait une importance particulière, 'car au sein de Brulocalis toutes les sensibilités politiques sont représentées, tant au niveau francophone que néerlandophone'. L'association espère désormais qu'un maximum de communes suivront également cette voie.

Si le texte est voté mercredi, il devrait être promulgué fin juin ou début juillet, a encore indiqué celui qui est aussi le bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe. On aura alors six mois pour s'opposer à cette loi, a-t-il précisé. En août 2025 déjà, Brulocalis et la Conférence des bourgmestres avaient rendu un avis négatif sur l'avant-projet de loi porté par le ministre de l'Intérieur Bernard Quintin (MR).

L'association estimait notamment que la réforme constituait 'une mauvaise réponse' aux enjeux de sécurité à Bruxelles et dénonçait une atteinte à l'autonomie communale ainsi qu'un risque d'insécurité juridique





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brussels Local Authorities Law Reform Bernard Quintin Minister Of The Interior Legal Challenge Six Months Insecurity

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Maman de Emmanuel témoigne de problèmes d’hygiène et d’infection à l’UZ BrusselsUne mère de famille témoigne de problèmes d’hygiène et d’infection qu’elle a rencontrés avec le personnel de l’UZ Brussels, où son fils Emmanuel est en soins. Elle a signalé des incidents tels que le personnel ne lavait pas systématiquement les mains, l’utilisation de gants réutilisés et le fait que le tube de la dialyse n’était pas branché correctement, entraînant la perte de sang de son fils. Elle a également signalé l’administration d’un médicament périmé.

Read more »

Brussels Airport is voorlopig niet bereikbaar met de auto, wegenwerken veroorzaken gaslekBrussels Airport heeft bekendgemaakt dat de A201, de toegangsweg naar de luchthaven, is afgesloten door een gaslek bij wegenwerken in de buurt. De luchthaven is voorlopig niet bereikbaar met de auto en reizigers worden verzocht om de A201 te vermijden. De trein is het voornaamste alternatief om de luchthaven te bereiken.

Read more »

Fusion des zones de police en Belgique : le projet de loi expected to be debated tomorrowThe proposal aims to merge the police zones in Brussels into one single large zone, making it the biggest in the country, and operational by early 2028.

Read more »

Legal Action Considered in Lennik for Increased Aircraft Noise over Brussels AirportMayor Irina De Knop of Lennik, West of Brussels Airport, is considering legal action against the increased aircraft noise due to the increased traffic.

Read more »