Brussels Airlines et la mort d'un chat : l'enquête ouverte après un drame à l'arrivée

Un chat meurt pendant son transport en soute chez Brussels Airlines. L'enquête révèle des failles critiques dans la prise en charge des animaux en transit à l'aéroport.

Le vol de Brussels Airlines reliant Nice à Bruxelles, assuré le 30 octobre, a tourné au cauchemar pour Aurélie, une jeune femme de 29 ans originaire de Bruxelles. Après trois années passées à Cannes, elle rentrait chez elle avec ses deux chats sphynx, Raja et son frère. Alors que l'animal principal décédait durant le transit, la compagnie aérienne a dû ouvrir une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.

Contexte du voyage et refus en cabine

Raja, âgé de trois ans et huit mois, présentait selon sa propriétaire aucun antécédent de santé et voyageait habituellement en cabine. La règle de Brussels Airlines limite le poids total du sac et de l'animal à huit kilos pour ce service. Cette fois, les deux frères pesaient trois kilos de plus que la limite autorisée, contraignant Aurélie à les confier à la soute. Elle espérait que ce changement de modalité n'impacterait pas la sécurité de ses compagnons.

Also read Crans-Montana : requête pour mise sous régie après l'incendie du Constellation

Détournements d'information et attente angoissante

Le temps de transit entre le dépot des animaux à Nice et leur récupération à Bruxelles a duré environ trois heures. Une fois les bagages récupérés, Aurélie s'est rendue au guichet réservé aux animaux où aucun membre du personnel n'était présent. Elle a tenté d'appeler la compagnie une quinzaine de fois en une heure, recevant des versions contradictoires sur l'état de santé de Raja. Les employés de l'aéroport ont successivement évoqué une perte, une maladie bénigne, puis une situation grave, laissant la propriétaire dans une angoisse profonde.

Découverte du décès et constat médical

Lorsque la cage a enfin été acheminée, Aurélie a constaté que Raja était inanimé. Un employé de la compagnie a confirmé son décès sur place. L'animal a été conduit chez un vétérinaire vingt minutes plus tard via le parking. Le praticien a établi que Raja était mort depuis bien plus d'une heure, notant un corps froid et raide. L'autopsie a été refusée par la propriétaire qui a choisi l'incinération.

Advertisement

Impact psychologique sur le survivant

Le frère de Raja, en bonne santé physique, souffre d'un traumatisme psychologique majeur. Il a été contraint de rester des heures dans la même cage que son frère décédé. Aurélie souligne cette détresse pour illustrer la cruauté de la situation. L'animal semble marqué par cette séparation forcée et la présence constante du corps inerte de son compagnon de voyage.

Réponse de Brussels Airlines et suite de l'enquête

Brussels Airlines a présenté ses sincères condoléances à Aurélie et confirme mener une enquête interne. La compagnie transporte annuellement plus de 22 000 chats et chiens, dont près de 20 000 en cabine et plus de 2 000 en soute. Elle assure que le transport en soute se déroule normalement sans problème. À ce stade, la société ne peut pas encore identifier les causes exactes ni sa responsabilité potentielle. Aurélie espère des réponses claires pour éviter que d'autres animaux ne subissent un sort similaire, sans chercher de compensation financière.