Brussels Airport CEO: Long Lines at Passport Control a 'Total Crisis', Blames 'Chaos Total' During Summer

According to CEO Arnaud Feist, the current situation at passport control is now "totally unacceptable" and poses a risk of "chaos total" during the high summer season if the problems are not resolved in time.

Partir en vacances devrait déjà être assez stressant comme ça. Mais à l"aéroport de Bruxelles, le vrai voyage pourrait parfois commencer... dans une file interminable.

Comme le rapporte HLN, le CEO de Brussels Airport, Arnaud Feist, a tiré la sonnette d"alarme ce vendredi en marge de la présentation des résultats annuels de l"exploitant. Selon lui, la situation aux contrôles de passeport est désormais "totalement inacceptable" et pourrait virer au "chaos total" durant la haute saison estivale si les problèmes actuels ne sont pas réglés à temps





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