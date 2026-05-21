Brusselse gemeente Schaarbeek bevestigt gevallen van vandalisme en diefstal van erfgoedstukken

De Brusselse gemeente Schaarbeek heeft verschillende gevallen van vandalisme en diefstal vastgesteld gericht op erfgoedstukken uit de gemeente. Zo is het monument ter nagedachtenis aan Todor Anguelov gestolen aan de Raymond Foucartlaan en werd de bronzen buste van Raymond Foucart, voormalig burgemeester van Schaarbeek, vernield aangetroffen op de grond. Volgens de gemeente is ook het standbeeld van Assepoester in het Josaphatpark gestolen.

Volgens de gemeente is ook het standbeeld van Assepoester in het Josaphatpark, een werk van de kunstenaar Edmond Lefever dat sinds 1905 in het park staat, gestolen. De politiezone Brussel-Noord (Schaerbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node) bevestigt de feiten en heeft 2 processen-verbaal opgesteld. Er loopt een gerechtelijk onderzoek en de gemeente zal aangifte doen.

'Deze daden zijn onaanvaardbaar', aldus de lokale autoriteiten. 'Naast hun artistieke en erfgoedwaarde maken deze kunstwerken deel uit van de geschiedenis, de herinnering en de identiteit van Schaarbeek. Een aanval op deze monumenten is een aanval op ons gemeenschappelijk erfgoed en op het respect dat verschuldigd is aan degenen die de geschiedenis van onze gemeente hebben getekend.





Plusieurs statues vandalisées et volées à SchaerbeekLe buste en bronze de Raymond Foucart, un ancien bourgmestre de Schaerbeek, situé dans l'avenue Raymond Foucart, a été...

