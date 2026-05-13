Brusselse politiefootnoot blijft verdachte zijn nadat hij vrouwen uit hun woning heeft gezet op verdenking van levenshandel, misbruik van gezag en strafbare feiten

De Antwerpse krant Sudpresse en het Brusselse parket melden dat een politieman in Brussel is aangehouden voor mensenhandel voor uitbuiting van prostitutie. Het gaat om een politieman van de politiezone Brussel-Noord. Volgens de kranten zou deze verdachte vrouwen uit hun woning hebben gezet en had hij een recent arrestaslag.

In Brussel is een politie-inspecteur aangehouden op verdenking van mensenhandel met het oog op de uitbuiting van prostitutie, dat meldt Sudpresse en wordt bevestigd door het Brusselse parket.

De verdachte is lid van de politiezone Brussel-Noord (Schaarbeek, Evere en Sint-Joost-Ten-Node). De bal zou aan het rollen zijn gegaan na een klacht van twee vrouwen, die door de politieman uit hun woning zouden zijn gezet. Eén van de vrouwen heeft verklaard dat de man recent werd aangehouden en momenteel opgesloten zit in de gevangenis.

"Hij werd aangehouden op verdenking van onder andere mensenhandel met het oog op de uitbuiting van prostitutie, met verzwarende omstandigheden van misbruik van gezag, en feiten van verbale bedreigingen, belaging, huisvredebreuk door een particulier opzettelijke slagen en verwondingen en schending van het beroepsgeheim", zegt Laura Demullier van het Brusselse parket. Intussen loopt het onderzoek verder, maar het parket geeft in het belang daarvan geen verdere informatie





