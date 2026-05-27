Brusselse regering onderzoekt mogelijk ondervoogdij voor Sint-Joost-ten-Node

De Brusselse regering onderzoekt de mogelijkheid om de kleinste gemeente van het gewest, Sint-Joost-ten-Node, onder voogdij te plaatsen. Dit zou een probleem kunnen zijn voor burgemeester Emir Kir, die de regie in zijn gemeente dreigt te verliezen.

Door de astronomische schuldenberg van Sint-Joost-ten-Node overweegt de Brusselse regering om de kleinste gemeente van het gewest onder voogdij te plaatsen. Dit zou een blamage zijn voor burgemeester Emir Kir, die de regie in zijn gemeente dreigt te verliezen.

De Brusselse regering onderzoekt al langer of het Gewest Sint-Joost-ten-Node onder voogdij zou plaatsen. Deze week staat die piste op de agenda van de ministerraad onder impuls van Brussels minister van Lokale Besturen Ahmed Laaouej (PS). Het gecumuleerd tekort van de kleinste gemeente van het land bedraagt intussen zo'n 30 miljoen euro. In 2024 liep het tekort al op tot bijna 14 miljoen euro.

In het verkiezingsjaar ging Emir Kir in zijn derde termijn als burgemeester van Sint-Joost-ten-Node. Nadat er vermoedens van kiesfraude werden vastgesteld, moesten de verkiezingen begin 2025 overgedaan worden. De lijst van Kir haalde de absolute meerderheid. In de schaduw van die verkiezingssoap namen de financiële kopzorgen de bovenhand.

Het Brussels Gewest zette bijvoorbeeld al voor 21 miljoen euro aan leningen op poten, onder meer om de betaling van het gemeentepersoneel te garanderen. Belfius weigerde dan weer om nog kaskredieten te verlenen aan de gemeente. Nu dreigt Kir de controle over Sint-Joost volledig te verliezen. Volgens een nota die verspreid is op de kabinetten van de Brusselse regering beslist de ministerraad donderdag of het gewest de gemeente zal besturen met speciale commissarissen.

In Brussel werd een soortgelijke maatregel enkel toegepast in Schaarbeek in 1976 na de affaire van de aparte loketten voor Nederlandstaligen, Franstaligen en buitenlanders onder toenmalig burgemeester Roger Nols. Google heeft een nieuwe functie gelanceerd waarmee je zelf kunt kiezen welke bronnen je eerst ziet wanneer je zoekt. Zo mis je nooit meer het laatste nieuws van VRT NWS





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brussele Regering Sint-Joost-Ten-Node Ondervoogdij Financiële Problemen Kiezerfout Leningen Belfius Speciale Commissarissen Schaarbeek

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ik voelde het vorig jaar al, maar nu weet ik het zeker: Camille Yembe is een blijverMet haar delicate teksten, meeslepende stem en haar kenmerkende, genredoorbrekende stijl laat Camille Yembe zien dat ze niet zal bezwijken onder druk. (Maar eigenlijk wist ik dat vorig jaar al.)

Read more »

Cannabis, pillen en geld gevonden bij huiszoeking in Sint-Jans-MolenbeekDe lokale politie Brussel West heeft tijdens een huiszoeking in Sint-Jans-Molenbeek 26 kilogram cannabis, 30.550 pillen en 3.000 euro aangetroffen. Drie personen werden opgepakt.

Read more »

Van der Valk onder vuur: huiszoekingen en arrestaties in verschillende vestigingenHotelketen Van der Valk wordt beschuldigd van ernstige overtredingen van de wet, waaronder criminele organisatie, mensenhandel, valsheid in geschrifte en gebruik van valse documenten. Ongeveer 30 werkneemsters die voor de schoonmaak van de hotels werden ingezet, zouden niet zijn aangegeven en zouden te weinig betaald hebben. Het onderzoek richt zich op een externe dienstverlener waarmee de vestigingen samenwerken.

Read more »

Russische rechtbank geeft Russische centrale bank recht om Euroclear-betalingen af te dwingenEen Russische rechtbank heeft de Russische centrale bank het recht toegekend om de onmiddellijke tenuitvoerlegging te eisen van haarop de in Brussel gevestigde financiële instelling Euroclear. Daardoor zou de Russische centrale bank volgens persbureau Bloomberg de betaling kunnen afdwingen van Euroclear in Rusland en andere rechtsgebieden. Euroclear was in beroep gegaan, maar op die procedure moet dus niet gewacht worden. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn de Russische tegoeden bij Euroclear geblokkeerd. De bevroren tegoeden bij Euroclear zijn in het eerste kwartaal opgelopen tot 200 miljard euro. Het effectenhuis herbelegt het geld. Een deel van wat dat oplevert, wordt door de Europese Unie afgeroomd als 'overwinstbijdrage' voor steun aan Oekraïne. Daarnaast wordt een buffer aangelegd voor 'huidige en toekomstige risico's', zoals rechtszaken. Eind vorig jaar had de Russische centrale bank een rechtszaak opgestart, nadat de Europese Unie beslist had om de bevriezing van de Russische tegoeden bij Euroclear voor onbepaalde tijd te verlengen. Europa wil de activa bevroren houden tot de oorlog voorbij is en Rusland schadevergoeding betaalt aan Oekraïne. Volgens Bloomberg vormt de uitspraak van de Russische rechtbank een bedreiging voor de activa van Euroclear, ook al heeft het effectenhuis eerder aangegeven dat het de jurisdictie van de rechtbank niet erkent en dat dergelijke vorderingen niet worden erkend onder EU-recht. Euroclear zou ongeveer 16 miljard euro aan klantactiva aanhouden in Rusland en die kunnen verliezen. De Russische centrale bank zou ook kunnen proberen de uitspraak ten uitvoer te brengen in landen die Moskou als bevriend beschouwt, een methode die enkele grote Russische bedrijven hebben toegepast om hun vorderingen op internationale ondernemingen te innen.

Read more »