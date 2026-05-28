Brusselse regering plaatst Sint-Joost-ten-Node onder verhoogd toezicht wegens onregelmatigheden

De Brusselse regering heeft beslist om Sint-Joost-ten-Node onder verhoogd toezicht te plaatsen wegens onregelmatigheden in de boekhouding, het beheer en het personeelsbeheer. Emir Kir, burgemeester van Sint-Joost-ten-Node, ontkent de berichten over de financiële situatie in zijn gemeente en verwijt het Brussels Gewest geen gevolg te hebben gegeven aan zijn antwoorden van begin dit jaar op de bezwaren.

De Brusselse regering heeft beslist om Sint-Joost-ten-Node onder verhoogd toezicht te plaatsen wegens onregelmatigheden in de boekhouding, het beheer en het personeelsbeheer. Emir Kir , burgemeester van Sint-Joost-ten-Node, ontkent de berichten over de financiële situatie in zijn gemeente.

Hij verwijt het Brussels Gewest geen gevolg te hebben gegeven aan zijn antwoorden van begin dit jaar op de bezwaren. De Brusselse regering heeft beslist om de gemeente Sint-Joost-ten-Noode onder dwingende voogdij van het Brussels gewest te plaatsen voor de financiële toestand.

Minister van Plaatselijke Besturen Ahmed Laaouej (PS) leeft al langer op gespannen voet met burgemeester Kir (Lijst van de Burgemeester) en zou de steun hebben van coalitiepartner MR. Laaouej heeft vorige week een schrijven gericht aan de verschillende Brusselse kabinetten met het voorstel om de toezichtsprocedure te starten en de controle over de gemeente in handen te nemen. De ministerraad moet donderdag de knoop doorhakken. De financiële toestand van Sint-Joost oogt bijzonder zorgwekkend.

De gemeente kreeg al voor 21 miljoen euro ruggensteun om te voorkomen dat ze geen betalingen meer zou kunnen uitvoeren. De budgettaire noden werden tegen eind 2025 op 57 miljoen euro geraamd. Een rapport van de inspectie wijst op verschillende tekortkomingen.

"De situatie is veranderd", zegt Kir woensdagavond bij BX1. "Onlangs hebben we de begroting voor 2024 goedgekeurd. In plaats van een tekort van 14 miljoen euro, zitten we nu op 11 miljoen. Vorige week had ik een gesprek met mijn penningmeester: uit de informatie die we hebben ontvangen blijkt dat we in 2025 geen tekort van 16 miljoen euro zullen hebben, maar waarschijnlijk 5,35 miljoen.

"In januari heeft de gemeente een omvangrijk rapport ingediend bij het gewestbestuur. Ze heeft nog steeds geen ontvangstbevestiging ontvangen, zegt de burgemeester. Kir vraagt dat de gemeentesecretaris en de ontvanger zouden worden gehoord. Woensdag is hij al door minister-president Boris Dilliès ontvangen





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brusselse Regering Sint-Joost-Ten-Node Verhoogd Toezicht Onregelmatigheden Boekhouding Beheer Personeelsbeheer Financiële Toestand Onderdwingende Voogdij Minister Van Plaatselijke Bestuur Emir Kir Lijst Van De Burgemeester MR Onderdwingende Voogdij Inspectie Rapport Ontvangstbevestiging Gemeentesecretaris Ontvanger Minister-President Boris Dilliès Nieuwe Functie Zoeken Bronnen Laatste Nieuws VRT NWS

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Van der Valk onder vuur: huiszoekingen en arrestaties in verschillende vestigingenHotelketen Van der Valk wordt beschuldigd van ernstige overtredingen van de wet, waaronder criminele organisatie, mensenhandel, valsheid in geschrifte en gebruik van valse documenten. Ongeveer 30 werkneemsters die voor de schoonmaak van de hotels werden ingezet, zouden niet zijn aangegeven en zouden te weinig betaald hebben. Het onderzoek richt zich op een externe dienstverlener waarmee de vestigingen samenwerken.

Read more »

Brusselse regering onderzoekt mogelijk ondervoogdij voor Sint-Joost-ten-NodeDe Brusselse regering onderzoekt de mogelijkheid om de kleinste gemeente van het gewest, Sint-Joost-ten-Node, onder voogdij te plaatsen. Dit zou een probleem kunnen zijn voor burgemeester Emir Kir, die de regie in zijn gemeente dreigt te verliezen.

Read more »

Bestuurder tractor pleegde vluchtmisdrijf na dodelijke aanrijding fietser in Lokeren, nu vrij onder strenge voorwaardenDe bestuurder van een tractor die gisteren een 37-jarige fietser dodelijk aanreed in Lokeren, pleegde vluchtmisdrijf na het ongeval. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. De 42-jarige man kon later op de dag worden opgepakt door de politie.

Read more »

Première greffe de valve tricuspide sans opération cardiaque ouverte en EuropeL'hôpital AZ Sint-Jan de Bruges a réalisé pour la première fois en Europe une nouvelle greffe de valve tricuspide sans intervention chirurgicale ouverte. Cette opération a été effectuée via la veine jugulaire, ce qui réduit le risque pour les patients.

Read more »