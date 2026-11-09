Brutale effraction chez un joaillier de Genk : l'or volé par quatre hommes masqués

Quatre hommes armés ont braqué un bijoutier à Genk en pleine nuit, emportant tout le stock d'or. Le parquet de Liège ouvre une enquête après cette agression violent.

Une effraction particulièrement violente s'est déroulée dans la nuit du 19 mai 2024 au sein de l'établissement de bijouterie situé dans la Stalenstraat à Waterschei, en région de Genk. Quatre individus masqués et armés ont pris le propriétaire de la boutique à partie alors qu'ils procédaient au pillage du magasin. La propriétaire, Anneleen Geraerts, confirme que les malfaiteurs ont emporté la totalité des biens en or précieux, laissant intacts les autres articles exposés.

Mécanisme de l'effraction et force utilisée

Les faits se sont produits vers 03h30, lorsque les quatre complices ont commencé par forcer le rideau métallique d'entrée de la boutique. Une fois à l'intérieur, ils ont systématiquement brisé les vitrines et les vitres afin d'accéder rapidement aux marchandises. Le parquet de Liège, représenté par Marijke Teunis, précise que les assaillants ont agi avec une grande détermination pour pénétrer dans les lieux protégés.

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Un des hommes assurait la surveillance extérieure et restait à proximité immédiate du magasin avec un véhicule de fuite. Cette organisation précise permettait un départ rapide dès que les sacs contenant les bijoux étaient remplis. Les agents de la police de la zone Carma sont intervenus peu de temps après l'alerte pour sécuriser la zone et commencer leurs premières constatations sur place.

Témoignages de la victime et confrontation

Anneleen Geraerts, la directrice de l'établissement, a décrit une scène chaotique où son mari a tenté de défendre la boutique en frappant le pied-de-biche utilisé pour ouvrir le rideau. Cette tentative d'intervention a provoqué une réaction immédiate des quatre assaillants qui se sont précipités conjointement vers lui, le forçant à se retirer précipitamment pour éviter des blessures graves.

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La propriétaire note que les voleurs ont utilisé une lampe de poche puissante pour y voir clair dans le magasin sombre pendant l'action. Elle estime avec certitude que les criminels ont effectué des reconnaissances préalables du lieu avant de passer à l'acte. Cette conviction est renforcée par un incident similaire survenu l'année précédente, où une tentative d'escalade avait déjà échoué.

Investigations judiciaires et suivi policier

Le parquet de Liège a officiellement ouvert un enquête préliminaire pour déterminer l'identité exacte des quatre suspects. Le laboratoire judiciaire a été dépêché sur les lieux pour recueillir des empreintes digitales, des traces biologiques et d'autres preuves matérielles laissées sur la scène du crime. Ces éléments techniques sont cruciaux pour identifier les auteurs de cette effraction qualifiée.

Les enquêteurs de la police zone Carma coordonnent actuellement les opérations de terrain pour reconstituer la chronologie précise de l'évasion. Les agents vérifient les pistes relatives aux véhicules repérés dans les environs et analysent les caméras de vidéosurveillance du quartier de Waterschei. Cette collaboration inter-agences vise à identifier rapidement les membres du réseau criminel impliqué.