Bruxelles annule les licences des trottinettes en libre-service

Le gouvernement bruxellois a décidé d'exclure les licences des opérateurs Bolt et Dott, qui proposent des trottinettes en libre-service, à partir de 2026. Les nouveaux opérateurs ne pourront plus mettre en location des trottinettes partagées, le nombre d'accidents ayant augmenté, les nuisances croissantes pour les autres usagers de la route et l'utilisation criminelle des trottinettes en libre-service.

Les licences accordées aux opérateurs actuels, Bolt et Dott, expirent fin 2026, précise le gouvernement. À partir de cette date, les nouveaux opérateurs ne pourront plus mettre en location des trottinettes partagées, le nombre d'accidents ayant augmenté, les nuisances croissantes pour les autres usagers de la route et l'utilisation criminelle des trottinettes en libre-service .

La ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt, Groen, et le ministre-président bruxellois Boris Dilliès, MR, ont fait part d'une augmentation inquiétante des accidents de trottinette : 666 blessés impliquant des trottinettes électriques en 2025, avec une hausse de 26% en un an. Les blessures affectent plus souvent la tête et le visage.

Les trottinettes mal stationnées entravent régulièrement la circulation des autres usagers de la voie publique et peuvent parfois constituer des obstacles, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Le procureur du Roi de Bruxelles, Julien Moinil, a attiré l'attention sur l'augmentation du nombre d'accidents de la circulation dans une circulaire adressée au président de la Conférence des bourgmestres. Les trottinettes en libre-service sont également de plus en plus utilisées à Bruxelles par le crime organisé et les trafiquants de drogue.

La mesure entrera en vigueur au début de l'année 2027, à l'expiration des licences accordées aux opérateurs actuels de trottinettes en libre-service, à savoir Bolt et Dott. La concession actuelle du service Villo ! , exploitée par JC Decaux, arrive à échéance en septembre 2026.

Afin de garantir la continuité du service et de permettre aux Bruxellois de continuer à disposer d'une offre de vélos en libre-service durant la transition vers un nouveau modèle, l'opérateur actuel prolongera son exploitation jusqu'en septembre 2028 au plus tard. À cette échéance, un nouveau système de vélos en libre-service à stations fixes devra être mis en place.

Plusieurs principes sont d'ores et déjà acquis : le réseau continuera à couvrir l'ensemble des quartiers bruxellois grâce à des stations fixes, les vélos seront électriques et l'organisation du service restera sous le contrôle de la Région bruxelloise, qui en confiera l'exploitation dans le cadre d'un marché public. La décision d'exclure les trottinettes en libre-service du paysage urbain bruxellois s'inscrit dans une politique claire et cohérente.

Souvent synonyme de désordre, les trottinettes en libre-service sont source de nuisance, entraînent des blessures graves, encombrent les rues et sont malheureusement de plus en plus utilisées par le crime organisé... Les vélos en libre-service, en revanche, restent pour nous un élément incontournable d'une politique de mobilité





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