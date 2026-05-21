Bruxelles: Bruges décroche le 20e titre et s'impose comme une force majeure en Belgique

Bruges, la 4e équipe en Belgique en équipant 2 étoiles, a remporté le 20e titre de champion, confirmant sa place parmi les grandes forces de la compétition. Malgré les nombreuses batailles disputées avec Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise, Bruges a su établir sa réputation et son authority sur la scène européenne.

Les chiffres sont éloquents. Bruges et ce 20e titre signifie que 2 étoiles seront bientôt brodées sur les maillots noir et bleu. Deux étoiles sur le maillot d'une institution 4 étoiles.

Au guide du meilleur festin de Belgique, le club de est à la table des grands. Bien sûr, Anderlecht possède pour longtemps encore le plus beau palmares. Bien sûr, l'Union est devenue en 5 ans un rival plus que dangereux. Mais la puissance du club brugesois est sans nulle autre pareille.

Puissance financière, puissance sportive, puissance dans les instances du football national. Et un club de plus en plus respecté sur la scène européenne. Ce 20e sacre aura aussi montré toute la résilience de ces Brugeois, pas toujours souverains lors de la phase classique. En plein doute à l'entrée des derniers play offs de l'histoire.

Mais Bruges a développé une patience folle. Dans le rôle du chasseur, Bruges a fait comprendre son rival que la force n'est pas la seule option. Dans le rôle du chasseur, Bruges a fait comprendre son rival que la force n'est pas la seule option. Imaginez que l'Union Saint-Gilloise a été en tête du championnat de la fin du mois d'août (6e journée de phase classique) au début du mois de mai (6e journée des PO).

Incroyable. Soit 29 journées consécutives en tête avant de voir ces Brugeois affamés, fondre et "bouffer" son rival pour de bon en lui infligeant un score de forfait le week-end passé. Depuis l'instauration des Play offs lors de la saison 2009/2010, 17 saisons sont passées. Bruges a été champion 7 fois.

Il a été vice-champion 5 fois. A 3 reprises il a fini troisième. Et il n'a été hors du top 3 qu'à deux reprises (Une 4e place en 2011 et 2023). Impressionnant.

A titre de comparaison, son vieux rival d'antan, le Sporting d'Anderlecht a décroché 5 sacres (mais le dernier en 2017), a fini 1 fois vice-champion, 5 fois troisième, 4 fois quatrième (si le Sporting parvient à conserver cette place cette saison), mais aussi 6e (2019), 8e (2020) et 11e (2023). Son président en 2011, actionnaire majoritaire un an plus tard, l'homme n'a pas que des amis. Son style "pitbull" ne plait pas à tout le monde.

Mais les résultats sont là. Seule pierre d'achoppement récente, la descente du Club Nxt en série amateur. Les jeunes brugesois (finalistes de la ligue des champions chez les jeunes) pensaient être protégés par un règlement boiteux...dénoncé par l'Autorité Belge de la Concurrence. Le modèle brugesois de la formation est-il en péril ?

L'avenir nous le dira. mais les meilleurs talents brugesois resteront-ils dans la Venise du Nord si leur championnat ne leur permettra plus de se frotter à des professionnels (en Challenger Pro League) ? Rayon chiffres, Bruges possède les meilleurs attaquants. 86 buts inscrits en championnat. Seize par Tzolis, le Grec qui devrait être désigné lundi soir, lors du gala de la proleague, comme le footballeur de l'année.

Neuf autres buts par Tresoldi, le nouveau venu qui a répondu aux attentes et qui, curiosité, est le seul joueur du noyau à avoir participé aux 58 rencontres du club cette saison ! Rayon économique, Bruges s'apprête à engranger des millions par dizaines. La ligue des champions et son jackpot annuel combinée à quelques ventes inevidables. L'avenir est assuré pour un Club qui devra maintenant faire les bons choix avec Leko encore à sa tête ?

Certainement car le Croate dont c'est le 2e sacre avec Bruges après le titre de 2018 a l'ADN du club ancré en lui. En outre, son contrat court jusqu'en 2028





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