Bruxelles couronne sa plus belle moustache : Jean-Claude, roi de la 'zwanze'!

Le concours annuel de la plus belle moustache de Bruxelles a couronné Jean-Claude, un Bruxellois fier de représenter l'esprit unique et humoristique de la capitale. L'événement, organisé devant le Manneken-Pis, célèbre le folklore bruxellois et la tradition de la 'zwanze'.

L'atmosphère était à la joie et à l'humour débridé ce dimanche lors du concours de la plus belle moustache de Bruxelles , un événement festif organisé avec un charme certain devant le célèbre Manneken-Pis, sous le regard curieux et amusé d'une foule de touristes venus de tous horizons.

L'événement a attiré un public varié, tous captivés par le spectacle des moustaches les plus extravagantes et les plus soignées de la capitale. Le concours, plus qu'une simple compétition esthétique, est une véritable célébration du folklore bruxellois et de l'esprit unique qui caractérise la ville.

Jean-Claude, le grand vainqueur de cette édition, affichait une fierté débordante : 'Je suis un enfant du peuple, c’est un honneur immense d’être aujourd’hui couronné comme la plus belle moustache de Bruxelles', a-t-il déclaré, hilare, en recevant son trophée tant convoité. Sa moustache, loin d'être le fruit du hasard, est le résultat de six années de travail acharné, d'une attention méticuleuse aux détails et d'une passion indéniable.

Il utilise un mélange subtil d'huile, de laque et de techniques personnelles, gardées secrètes, pour sculpter et entretenir cette œuvre d'art capillaire.

'En semaine, elle se détend, elle pendouille tranquillement', confie Jean-Claude avec un sourire. Mais les jours de concours, elle se discipline, se façonne, même si, avoue-t-il avec malice, la mayonnaise des frites et la mousse de bière viennent parfois s'inviter à la fête, ajoutant une touche d'authenticité à son allure. Il affirme avec une pointe d'exagération amusée : 'Ma moustache est célèbre jusqu'en Asie!

' Dans la rue, Jean-Claude est devenu une véritable attraction, un personnage emblématique de la vie bruxelloise. Les demandes de selfies se multiplient, les touristes se pressent pour immortaliser l'instant avec le roi de la moustache, et les photos voyagent à travers le monde, atteignant même la Chine et le Japon. Il savoure cette popularité inattendue avec une modestie feinte.

'Je ne refuse jamais une photo à un touriste qui me la demande', explique-t-il, conscient du rôle qu'il joue dans la promotion de l'image de Bruxelles. Cette reconnaissance est d'autant plus gratifiante qu'elle témoigne de l'attrait universel de l'humour et de l'originalité. Le concours de la plus belle moustache n'est pas seulement un événement local, c'est une vitrine pour Bruxelles, une invitation à découvrir une ville pleine de charme et de surprises.

L'événement attire également l'attention des médias, contribuant à diffuser l'image positive de Bruxelles à l'international. Les participants, venus de tous les quartiers de la ville, rivalisent d'ingéniosité et de créativité pour présenter des moustaches toujours plus impressionnantes. L'ambiance est conviviale et chaleureuse, propice aux échanges et aux rencontres. Derrière les rires et l'apparente légèreté de l'événement, se cache une véritable tradition.

Le concours de la plus belle moustache de Bruxelles, organisé avec dévouement par le Comité de l'Ordre de la Moestasje de Bruxelles, existe depuis 2009. Cette initiative, née de la volonté de quelques passionnés, a rapidement trouvé son public et est devenue un rendez-vous incontournable du calendrier bruxellois.

L’occasion de célébrer le folklore bruxellois, de mettre en valeur l'humour et l'autodérision qui caractérisent les Bruxellois, et de promouvoir une certaine idée de Bruxelles : populaire, décalée, attachante, et surtout, pleine de 'zwanze'. La 'zwanze', ce sens de l'humour typiquement bruxellois, est au cœur de l'événement. C'est une façon de prendre la vie avec légèreté, de se moquer de soi-même et des autres, et de célébrer la diversité et l'originalité.

Le concours de la plus belle moustache est donc bien plus qu'une simple compétition, c'est une véritable expression de l'identité bruxelloise. Il incarne l'esprit de Bruxelles, une ville où l'humour et la convivialité sont rois. Le comité organisateur s'efforce chaque année de renouveler l'événement, d'ajouter de nouvelles animations et de proposer un programme toujours plus attractif pour le public. L'objectif est de maintenir l'esprit original du concours tout en l'adaptant aux attentes des participants et des spectateurs





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