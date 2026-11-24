La commune de Bruxelles-Courthé abandonne définitivement son plan de circulation controversé suite à l'opposition de plus de 90 % des habitants lors de l'enquête publique.

La commune de Bruxelles-Courthé a officialisé l'abandon définitif de son plan de circulation, une décision majeure qui met fin à un projet urbanistique profondément controversé. Le bourgmestre, Steve De Wevere, a annoncé cette orientation lors du conseil communal, confirmant que les mesures prévues, notamment l'instauration de rues à sens unique pour limiter le trafic de transit, ne seront pas appliquées. Cette décision intervient au vu des résultats accablants de l' enquête publique qui a précédé la mise en œuvre de ces règles de circulation.

Rejet massif lors de l'enquête publique

Les autorités communales ont décidé d'arrêter net le processus en raison de l'hostilité presque unanime exprimée par la population locale. Plus de 90 % des personnes ayant participé à l'enquête publique ont voté contre le plan de circulation proposé par l'exécutif. Cette statistique précise a servi de fondement juridique et politique pour justifier l'annulation immédiate du projet. Le message des habitants a été perçu comme clair et irrévocable, imposant une prise de position rapide de la part des dirigeants communaux.

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Il est important de noter que cet abandon est total et sans appel. Le plan de circulation, dans sa configuration actuelle, ne sera pas mis en œuvre et ne sera pas présenté ultérieurement sous une forme modifiée ou déguisée. Les responsables ont insisté sur le fait que les observations des habitants n'ont jamais été traitées comme une simple formalité administrative. Au contraire, ce mécanisme de consultation démocratique a permis de constater la nécessité de renoncer à des propositions jugées inacceptables par la grande majorité du corps électoral concerné.

Réactions politiques et position de l'opposition

La conseillère communale Nadia Salepetier, représentant le groupe Court Ensemble dans l'opposition, a salué la décision prise par le collège exécutif. Elle a déclaré que le ton employé par le bourgmestre était posé et juste, reconnaissant que l'attente des citoyens avait été prise en compte sérieusement. Pour elle, les habitants peuvent légitimement estimer avoir été entendus lors de cette soirée, marquant une fin de non-recevoir face aux craintes d'un passage en force de la part de la majorité.

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Cependant, le contexte politique reste tendu en raison d'un incident parallèle survenu deux semaines plus tôt. Steve De Wevere a admis avoir publié un commentaire relatif au plan communal de mobilité en utilisant un pseudonyme sur son compte Facebook personnel. Il a reconnu son erreur et s'est excusé devant les conseillers communaux, tout en affirmant avoir subi des insultes et des menaces suite à cette controverse médiatique.

L'opposition, dirigée par le groupe Court Ensemble, ne s'est pas satisfaite de ces explications. Elle est convaincue que le bourgmestre est l'auteur de plusieurs autres publications anonymes apparues sous le même pseudonyme et accuse l'exécutif de ne pas dire toute la vérité. Devant l'assemblée, les élus de l'opposition ont produit des captures d'écran et des vidéos, certifiées authentiques par un huissier de justice, qui tendraient à prouver l'implication directe de Steve De Wevere dans ces publications.

Nouvelle approche pour la mobilité à Court

L'abandon du plan ne signifie nullement un arrêt des travaux en matière de mobilité urbaine. Les problèmes structurels de circulation subsistent toujours et la forte mobilisation des habitants lors de l'enquête publique démontre qu'il est urgent d'agir pour améliorer le cadre de vie. Les nombreuses contributions reçues lors de la consultation contiennent en effet des propositions intéressantes, des pistes d'amélioration concrètes et des solutions innovantes que les autorités souhaitent intégrer.

L'analyse de ces contributions a déjà commencé, et un bureau d'études externe a la mission d'examiner toutes les propositions soumises par la population. Ce bureau doit ensuite remettre un rapport détaillé qui servira de base pour engager un nouveau processus décisionnel. L'objectif est de faire avancer les projets essentiels pour la mobilité à Bruxelles-Courthé, mais cette fois-ci avec une concertation beaucoup plus étroite et transparente avec les habitants.

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Enjeux juridiques et transparence

Face aux accusations de l'opposition, Steve De Wevere a réaffirmé qu'il n'était pas responsable de toutes les publications attribuées à son pseudonyme, tout en dénonçant ce qu'il qualifie d'acharnement politique. Pour prouver sa bonne foi et clarifier la situation, il a annoncé qu'il allait également mandate un huissier de justice. Cette procédure vise à authentifier son historique de commentaires sur Facebook, dans le but de démontrer la réalité de ses actions en ligne et de dissiper les doutes persistants sur son implication dans les messages controversés.